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فيديو| شادي الغزالي حرب: خالد علي صداع في رأس النظام -
فيديو| حقوقي: اتهام خالد علي بارتكاب فعل فاضح يمنعه من «الرئاسة» -
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فيديو| شادي الغزالي حرب: خالد علي صداع في رأس النظام

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فيديو| شادي الغزالي حرب: خالد علي صداع في رأس النظام فيديو| شادي الغزالي حرب: خالد علي صداع في رأس النظام

التحرير

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استنكر شادي الغزالي حرب، عضو ائتلاف شباب الثورة، حجز المحامي الحقوقي خالد علي، على ذمة التحقيقات في تهمة ارتكاب «فعل فاضح» في الطريق العام.

 وقال حرب خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «بتوقيت » المُذاع على قناة «التليفزيون العربي»: «خالد علي صداع في رأس النظام، تم استهدافه لدوره الرائع في قضية تيران وصنافير، ووجود اتجاه لترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، ولذلك كان على النظام أن يجد طريقة لكتمان صوته أو تحجيم ظاهرة خالد علي»، مؤكدًا أن عجز النظام الحالي -كما قال- في مواجهة خالد علي في القضايا التي نصدى لها مؤخرًا دفعته إلى اتخاذ مثل هذه الطريقة لإقصائه.

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قررت النيابة العامة حجز المحامي خالد علي، لاستكمال التحقيق معه في اتهامه بـ«الترويج لحزب سياسي لم يتم إشهاره»، وارتكاب فعل فاضح بعد الحكم بمصرية جزيرتي تيران وصنافير.

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التحرير

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