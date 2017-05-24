فيديو| حقوقي: اتهام خالد علي بارتكاب فعل فاضح يمنعه من «الرئاسة»

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قال محمد عيسى الصروي، المحامي الحقوقي، إن المرشح الرئاسي سابقًا خالد علي، فوجئ باتهامه بارتكاب «فعل فاضح» في الطريق العام، مشيرًا إلى أن هذه تهمة «مخلة بالشرف» تمنعه من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأضاف الصروي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «بتوقيت مصر» المُذاع على قناة «التليفزيون العربي»، أن كل السيناريوهات متوقعة في قضية خالد علي، منوهًا أن النيابة من الممكن أن تفرج عنه بكفالة، وتظل القضية معلقة لمنع ترشحه للانتخابات.

وأوضح المحامي الحقوقي، أن خالد علي كان في روما، ولم يفكر في الهروب مثلما فعل رموز النظام السابق، وعاد إلى مصر عندما علم باستدعائه من النيابة، مختتمًا، «المقصد من كل ذلك هو التنكيل بخالد علي».

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وقررت النيابة العامة حجز المحامي خالد علي، لاستكمال التحقيق معه في اتهامه بـ«الترويج لحزب سياسي لم يتم إشهاره»، وارتكاب فعل فاضح بعد الحكم بمصرية جزيرتي تيران وصنافير.

أصدر القرار المستشار محمد عبد السلام المحامي الأول لنيابات شمال الجيزة، ويعتبر خالد علي أبرز المنافسين للرئيس عبد الفتاح السيسي في انتخابات الرئاسة المقبلة في 2018، والقبض عليه يأتي بعد القبض علي عدد من شباب حزب العيش والحرية تحت التأسيس والذي يعد خالد علي المؤسس الرئيسي له.