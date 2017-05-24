محافظ قنا: إزالة 733 حالة تعدٍ علي أراضي أملاك الدولة

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صرح محافظ قنا اللواء عبدالحميد الهجان مساء أمس الثلاثاء بأن أجهزة الوحدات المحلية بمختلف مراكز ومدن المحافظة شنت عدة حملات مكبرة بالتعاون مع قوات الشرطة بمديرية أمن قنا لاستعادة أراضى أملاك الدولة المتعدى عليها بالمباني والزراعة من قبل المواطنين.

وأسفرت تلك الحملات عن إزالة 733 حالة تعدٍ بإجمالي مساحة بلغت حوالي 892 فدانا من أراضى أملاك الدولة المتعدى عليها بالزراعة، ومساحة 4 آلاف متر مربع من الأراضي المتعدى عليها بالمباني بمختلف مدن ومراكز المحافظة.

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وأعطى محافظ قنا تعليماته لرؤساء المراكز والمدن عدم السماح بعودة تلك التعديات تحت أي ظرف والتعامل معها بكل حزم وطبقًا للقانون، موجها بالتعاون مع المواطنين الجادين الراغبين في تقنين أوضاعهم.

وأشاد المحافظ بالمجهودات التي يقوم بها رجال الوحدات المحلية والأجهزة الأمنية والهيئات المعنية لتنفيذ وإزالة جميع حالات التعدي على أملاك الدولة بنطاق المحافظة في الوقت المحدد وطبقا للجدول الزمني تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالانتهاء من إزالة كافة التعديات نهاية الشهر الحالى.