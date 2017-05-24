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فيديو| أيمن شبانة: البشير أراد الخروج من أزماته الداخلية بافتعال أزمة مع مصر

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فيديو| أيمن شبانة: البشير أراد الخروج من أزماته الداخلية بافتعال أزمة مع مصر فيديو| أيمن شبانة: البشير أراد الخروج من أزماته الداخلية بافتعال أزمة مع مصر

التحرير

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قال أيمن شبانة، أستاذ العلاقات الإفريقية بجامعة القاهرة، إن العلاقة بين والسودان أكبر بكثير من أن تنهيها أو تؤثر على قوتها الخلاف في بعض الملفات، مؤكدًا: «هناك أزمة سياسية كبيرة بين الدولتين».

وأضاف شبانة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «بتوقيت مصر» المُذاع على قناة «التليفزيون العربي»، أن الرئيس السوداني عمر البشير، زار مصر وتم توشيحه بنجمة سيناء، وحضر الرئيس عبد الفتاح مخرجات الحوار الوطني السوداني، وافتتح الطريق البري مع السودان، وكانت العلاقات بين البلدين على ما يرام، موضحًا: «هذا خلاف سياسي نتج عنه هذا التوتر الذي وصل إلى هذا الحد.. ولا توجد رغبة جادة من قبل الطرفين لحل هذه الخلافات».

وأوضح أستاذ العلاقات الإفريقية بجامعة القاهرة، أن النظام السوداني وجد نفسه محاصرا، وأراد الهروب من مشاكله الداخلية بافتعال أزمة مع مصر، منوها أن هذا النظام اعتاد على اتباع هذا المسلك منذ انفصال جنوب السودان.

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وأكد شبانة، أن مصر ليس لها أي مصلحة في إشعال الصراع في السودان من خلال دعم المتمردين هناك، متابعا: «مصر من أوائل الدول التي حاولت حل الصراع في دارفور».

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التحرير

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