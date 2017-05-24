أخبار عاجلة

بالفيديو || خالد الجندي لفنان مشهور: «المجاهر بالمعصية لا يستحق الشفقة» -
بالفيديو || لميس الحديدي تنتقد «أهلا رمضان» بلفظ خارج على الهواء -
استشاري مخ وأعصاب يكشف كيف أصيب "طفل أكتوبر" بطلقة مجهولة.. ويحذر من إطلاق المقذوفات لأعلي -
بالفيديو || السيسي ينفعل على نائب طالبه بتأجيل زيادة أسعار الكهرباء: انت مين؟ .. ادرسوا المواضيع كويس وبعدين اتكلموا -
بالصور || «تميم اتفضح وخاف» هاشتاج يتصدر تويتر بعد تصريحات أمير قطر -
هجمة إلكترونية تضرب قطر في أميرها.. وتُحرج خارجيتها -
مدرب أهلي طرابلس: لعبنا مباراة كبيرة أمام نادي الزمالك -
فيديو| شادي الغزالي حرب: خالد علي صداع في رأس النظام -
فيديو| حقوقي: اتهام خالد علي بارتكاب فعل فاضح يمنعه من «الرئاسة» -
محافظ قنا: إزالة 733 حالة تعدٍ علي أراضي أملاك الدولة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

بعد تخصيص 2.5 جنيها لكل معاق سنويا.. برلماني: يوجد خلل في مؤسسات الدولة

Google+ Print
بعد تخصيص 2.5 جنيها لكل معاق سنويا.. برلماني: يوجد خلل في مؤسسات الدولة بعد تخصيص 2.5 جنيها لكل معاق سنويا.. برلماني: يوجد خلل في مؤسسات الدولة

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

علق خالد عبد العزيز، عضو مجلس النواب، على تخصيص جنيهان ونصف نصيب المواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة من موازنة الدولة سنويا بحسب وزيرة التضامن، قائلًا: «فوجئنا بضعف المبالغ المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة في الموازنة، ويا ريت الدولة ما كانت خصصت حاجة لهم أحسن لأن ده يدل على وجود خلل في مؤسسات الدولة، يا ريت ما اتناقشنا فيها، ده نشبت خلافات خلال تلك المناقشة مع مندوبي وزارة المالية وإدارة التخطيط».

وأضاف عبد العزيز خلال مداخلة هاتفية في برنامج «رأي عام»، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على قناة «تن»، أن الدولة خصصت 400 مليون جنيه فقط في الموازنة العامة للاهتمام بالمعاقين أو الأيتام، ومشاكل المسنين، وغيرها من الإشكاليات التي تهتم بها الوزارة.

وتابع: «أجهزة الدولة كانت بتخبط في بعضها أثناء الاجتماع، فمندوب المالية نفي حصول وزارته على دراسات تخصص هذا الشأن من قبل وزارة التضامن، وهو ما دفع والي إلى الإنذعاج، وانتهى الأمر برفض الموازنة المقدمة».

شاهد أيضا

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
مدرب أهلي طرابلس: لعبنا مباراة كبيرة أمام نادي الزمالك

مدرب أهلي طرابلس: لعبنا مباراة كبيرة أمام نادي الزمالك

فيديو| شادي الغزالي حرب: خالد علي صداع في رأس النظام

فيديو| شادي الغزالي حرب: خالد علي صداع في رأس النظام

فيديو| حقوقي: اتهام خالد علي بارتكاب فعل فاضح يمنعه من «الرئاسة»

فيديو| حقوقي: اتهام خالد علي بارتكاب فعل فاضح يمنعه من «الرئاسة»

محافظ قنا: إزالة 733 حالة تعدٍ علي أراضي أملاك الدولة

محافظ قنا: إزالة 733 حالة تعدٍ علي أراضي أملاك الدولة