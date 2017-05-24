بعد تخصيص 2.5 جنيها لكل معاق سنويا.. برلماني: يوجد خلل في مؤسسات الدولة

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

علق خالد عبد العزيز، عضو مجلس النواب، على تخصيص جنيهان ونصف نصيب المواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة من موازنة الدولة سنويا بحسب وزيرة التضامن، قائلًا: «فوجئنا بضعف المبالغ المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة في الموازنة، ويا ريت الدولة ما كانت خصصت حاجة لهم أحسن لأن ده يدل على وجود خلل في مؤسسات الدولة، يا ريت ما اتناقشنا فيها، ده نشبت خلافات خلال تلك المناقشة مع مندوبي وزارة المالية وإدارة التخطيط».

وأضاف عبد العزيز خلال مداخلة هاتفية في برنامج «رأي عام»، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على قناة «تن»، أن الدولة خصصت 400 مليون جنيه فقط في الموازنة العامة للاهتمام بالمعاقين أو الأيتام، ومشاكل المسنين، وغيرها من الإشكاليات التي تهتم بها الوزارة.

وتابع: «أجهزة الدولة كانت بتخبط في بعضها أثناء الاجتماع، فمندوب المالية نفي حصول وزارته على دراسات تخصص هذا الشأن من قبل وزارة التضامن، وهو ما دفع والي إلى الإنذعاج، وانتهى الأمر برفض الموازنة المقدمة».