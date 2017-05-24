فيديو| معتز عبد الفتاح عن تسريب امتحانات إسرائيل: «شاومنج عليه عفريت»

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قال الإعلامي معتز بالله عبد الفتاح، إن صفحة «شاومينج» التي تُسرب امتحانات الثانوية العامة وغيرها من الامتحانات التي تجريها وزارة التربية والتعليم قبل بدء الامتحانات وأحيانًا مع بدء الامتحانات أصبحت «ظاهرة عالمية».

وأضاف عبد الفتاح، خلال تقديمه برنامج «حلقة الوصل»، على قناة «أون لايف»، أن القناة الثانية الإسرائيلية أعلنت إلغاء امتحان الثانوية العامة في مادة الرياضيات بعد تسريبه على مواقع التواصل الاجتماعي.

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وتابع :«شاومينج ده طلع موجود في دول تانية، ومكشوف عنه الحجاب، لازم وقفة متينة عشان لو شاومنج عليه عفريت نصرفه».