فيديو| «مرصد الافتاء»: بعض المضطهدين من المسلمين ينضمون لـ«داعش» بهدف الانتقام

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دعا حسن محمد، نائب مرصد الإفتاء، إلى إنشاء تحالف دولي لمواجهة «الإسلاموفوبيا»، بهدف مواجهة التمييز السلبي ضد المسلمين، لوقف نزيف تسرب العناصر المسلمة إلى التنظيم الإرهابي وحرمانه من استغلال مشاعر الغضب والكراهية ضد المسلمين في الغرب لكسب المزيد من العناصر والأتباع والمؤيدين.

وأضاف محمد، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «رأي عام»، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على قناة «تن»: «بعض المضطهدين من المسلمين يلجاؤون للانضمام لتنظيم داعش بهدف الانتقام، فيجب محاربة والتحذير من ظاهرة الإسلاموفوبيا، وأن يكون العمل أممي وليس قطري، أي تقوم بها دول بشكل منفرد».

