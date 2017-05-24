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فيديو| «الاستشعار عن بعد»: روسيا ستعوض مصر عن القمر الصناعي المفقود

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فيديو| «الاستشعار عن بعد»: روسيا ستعوض مصر عن القمر الصناعي المفقود فيديو| «الاستشعار عن بعد»: روسيا ستعوض مصر عن القمر الصناعي المفقود

التحرير

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 قال علاء النهري، نائب رئيس هيئة الاستشعار عن بعد، إن الصين قامت بإعطاء منحة قدرها 25 مليون دولار من أجل إنشاء مركز لاختبارات الأقمار الصناعية، موضحًا أن الهيئة تسعى لاستكمال إنشاء مدينة فضاء مصرية والتي أصبحت البنية الأساسية لها الآن شبه مكتملة.
 
وأضاف النهري، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «رأي عام»، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على قناة «تن»، أن الصين ستمد مصر بمنحة 50 مليون دولار بشكل مبدئي من أجل تلك المدينة، وهذه منحة لا ترد وجرى اتفاق مكتوب على ذلك، حيث أن الصين تعتبر مصر بوابتها إلى إفريقيا.
 
وأشار، إلى أن روسيا وعدت مصر بتعويضها عن القمر الصناعي الذي فُقد في الفترة الماضية، نتيجة الإشعاع الشمسي، وهو الآن في مرحلة التصنيع وسيطلق في أقل من عامين.
 

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التحرير

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