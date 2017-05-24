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فيديو| «المشاغبة»: «مش هطبل ولا هلبس قميص نوم أحمر»

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فيديو| «المشاغبة»: «مش هطبل ولا هلبس قميص نوم أحمر» فيديو| «المشاغبة»: «مش هطبل ولا هلبس قميص نوم أحمر»

التحرير

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ظهرت الإعلامية شيماء جمال، في حلقة أمس الثلاثاء، ببرنامج «المشاغبة»، واضعة بلاستر على فمها، و«طبلة»، ردًا على الهجوم الذي تعرض له البرنامج بعدما عرض قصة الوالد الذي أراد بيع ابنه.
 
وقالت شيماء، خلال برنامجها المذاع على قناة «إل تي سي»: «الناس اللي مش عايزانا نحذر أهالينا بوجود مصيبة في مجتمعنا، ولازم والجهات المسؤولة تتحرك، والناس اللي عايزانا نطلع ونطبل بقولهم: مع الأسف أنا مبعرفش».
 
وواصلت: «الناس اللي عايزانا نطلع نطبل ونمسك صاجات ونلبس قمصان نوم حمراء، مش هعمل كده.. كلامكم مش هيأثر فيا.. لازم يتعملكم حملة توعية عشان تبقوا على دارية بكل حاجة في الدستور»، مؤكدة أن برنامجها هدفه إظهار الحقيقة فقط.

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التحرير

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