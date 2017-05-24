رسميا.. فالفيردي يرحل عن بلباو

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أعلن نادي أتلتيك بلباو الإسباني لكرة القدم، أمس الثلاثاء، أن مدربه الإسباني أرنستو فالفيردي، سيغادر النادي، وذكر النادي الباسكي في بيان "أن أرنستو فالفيردي لن يستمر في عمله مدربًا للفريق الأول لاتلتيكو في موسم 2017-2018".

وأضاف، أن فالفيردي سيتحدث أمام الصحافة اليوم الأربعاء في بلباو، في حضور رئيس النادي خوسو أوروتيا.

ويتولى صاحب الـ53 عامًا الإشراف على أتلتيكو بلباو منذ أربعة مواسم، قاده إلى لقب وحيد، هو كأس السوبر الإسبانية عام 2015 على حساب برشلونة، وسبق له أن دافع عن ألوان النادي الكاتالوني لاعبًا بين 1988 و1990.

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وكانت وسائل الإعلام الإسبانية أكدت تولي فالفيردي، مهمة تدريب برشلونة خلفًا للويس إنريكي، وتوقعت الإعلان عن ذلك رسميًا الإثنين المقبل.

وكان إنريكي، أعلن في مارس عدم متابعته مهمته مع برشلونة، بسبب الضغط المتواصل الذي يتعرض له، ويختتم مشواره مع الفريق الكاتالوني السبت بالمباراة النهائية لكأس ملك إسبانيا أمام ألافيس في مدريد.

وأحرز أنريكي، مع برشلونة ثمانية ألقاب في ثلاثة مواسم، علما بأن برشلونة تنازل عن لقبه بطلاً للدوري الإسباني هذا الموسم لصالح غريمه التقليدي ريال مدريد.