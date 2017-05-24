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بالفيديو.. "التعليم" توجه تحذيرات لطلاب الثانوية العامة

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بالفيديو.. "التعليم" توجه تحذيرات لطلاب الثانوية العامة بالفيديو.. "التعليم" توجه تحذيرات لطلاب الثانوية العامة

مصراوي Masrawy

رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحانات الثانوي

كتبت - سحر عزام:
حذر رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، من محاولات الغش خلال امتحانات الثانوية العامة المقبلة، مشيرًا إلى عقوبات تصل إلى الحرمان من الامتحانات لمدة عام، وعامين لم ثبت تورطه في الغش.

وقال حجازي، في تصريحاته لبرنامج "على مسؤوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" مساء أمس الثلاثاء، إن الطالب الذي يتعامل مع المراقبين في لجنة الامتحان بطريقة غير لائقة سيعرض نفسه للحرمان من مادة أو من الامتحانات لمدة عام، لافتًا إلى أن هذه العقوبات تأتي لحفظ حقوق الملاحظين وعدم خضوعهم لأي قهر أو تهديد.

وأكد رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة إن المدرسة التي سيسجل بها تهديد من أولياء الأمور للملاحظين سيتم حرمانها من لجان امتحانات الثانوية العامة للعام التالي، مشددًا على عدم وجود لجان Vip لناس بعينها.

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