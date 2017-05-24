الإبراشي يعرض مقطع فيديو عن أحدث طرق العصابات لخطف الأطفال

كتبت - سحر عزام:

عرض الإعلامي وائل الإبراشي مقطع فيديو من داخل محل سوبر ماركت بالإسكندرية، أظهر خلاله أحدث طرق العصابات لخطف الأطفال بعد إلهاء ذويهم.

وقالت الضحية التي ظهرت في الفيديو ناهد نبيل، في مداخلة هاتفية مع برنامج "العاشرة مساءً" المذاع على قناة "دريم" مساء أمس الثلاثاء، إنها فوجئت أثناء تواجدها في السوبر ماركت بسيدة تضع يدها في حقيبتها وتتعمد إشعارها بذلك لإلهائها عن نجلها الصغير الذي كان يقف إلى جانبها، لافتةً إلى أن السيدة أمسكت بالهاتف المحمول في الحقيبة وتركته بعد ذلك.

وأشارت ناهد بعد ذلك لطلب السيدة التي وضعت يدها في حقيبتها التأكد من محتوياتها جيدًا، لافتةً إلى أنها بحثت عن نجلها الصغير فوجدته ابتعد عن المكان الذي كان يقف فيه ويقف جوار ثلاجة في السوبر ماركت خلف السيدة وطفلة صغيرة كانت بصحبتها.

من جانبه، حذر الإعلامي وائل الإبراشي من الواقعة، وطالب الأهالي بالاحتياط خاصة في الأماكن العامة.