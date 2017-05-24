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صورة وخبر: فتيات يتضامن مع أهالي ضحايا تفجير مانشستر

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صورة وخبر: فتيات يتضامن مع أهالي ضحايا تفجير مانشستر صورة وخبر: فتيات يتضامن مع أهالي ضحايا تفجير مانشستر

مصراوي Masrawy

أهالي ضحايا تفجير مانشستر (أ ف ب)

كتب - علاء المطيري:
أعلنت شرطة مدينة مانشستر البريطانية سقوط 19 قتيلاً على الأقل و50 جريحًا إثر انفجار وقع في صالة احتفالات أرينا مانشستر، وأطفأت فرنسا أنوار برج إيفل تضامنًا مع الضحايا.

والتقط مصور وكالة الأنباء الفرنسية صورة مجموعة من الفتيات في موقع الحادث حيث يتم وضع الزهور على أرواح الضحايا تضامنًا مع أهالي الضحايا.

وقع الانفجار خارج قاعة مانشستر أرينا للحفلات في مدينة مانشستر البريطانية أثناء خروج الحضور في أحد الحفلات، وتتعامل الشرطة مع الانفجار كهجوم إرهابي.

وقالت إدارة مانشستر أرينا في بيان على حسابها الرسمي بموقع تويتر: "يمكننا أن نؤكد وقوع حادث بينما كان الناس يغادرون عرض أريانا جراندي الليلة الماضية".

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