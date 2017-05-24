حول العالم في 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد - علاء المطيري:

أعلنت شرطة مدينة مانشستر البريطانية سقوط 19 قتيلا على الأقل و50 جريحا إثر انفجار وقع في صالة احتفالات أرينا مانشستر، وأطفأت فرنسا أنوار برج إيفل تضامنًا مع الضحايا، واستمرت مظاهرات فنزويلا، بينما أطلقت كوريا الجنوبية 90 قذيفة تحذيرية باتجاه جارتها الشمالية.

1- تفجير إرهابي في بريطانيا

أقارب الضحايا يضعون الزهور في موقع التفجير الثلاثاء (أ ف ب)

أعلنت شرطة مدينة مانشستر البريطانية سقوط 19 قتيلا على الأقل و50 جريحا إثر انفجار وقع في صالة احتفالات أرينا مانشستر.

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2- إطفاء أنوار برج إيفل منتصف الليل تضامنًا مع ضحايا هجوم مانشستر الإرهابي

عنوان الصورة: برج إيفل الثلاثاء (أ ف ب)

أعلنت عمدة باريس آن هيدالجو، اليوم الثلاثاء أنه سيتم إطفاء أنوار برج إيفيل منتصف الليل، تضامنا مع ضحايا الهجوم الإرهابي الذي ضرب مدينة مانشستر البريطانية.

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3- استمرار مظاهرات فنزويلا وارتفاع حصيلة القتلى إلى 50 شخصًا

مواجهات بين الأمن والمحتجين في فنزويلا في 22 مايو 2017 (أ ف ب)

ذكر مسؤولون محليون في فنزويلا ارتفاع حصيلة القتلى الناجمة عن سبعة أسابيع من الاحتجاجات ضد الرئيس الاشتراكي الفنزويلي نيكولاس مادوروإلى 50 شخصا.

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4- كوريا الجنوبية تطلق 90 قذيفة تحذيرية باتجاه جارتها الشمالية

مناورات مشتركة بالذخيرة الحية بين أمريكا وكوريا الجنوبية في 26 أبريل 2017 (أ ف ب)

أفادت وكالة أنباء "يونهاب" بإطلاق كوريا الجنوبية 90 قذيفة تحذيرية باتجاه كوريا الشمالية، فيما ردّت كوريا الشمالية بقذيفة مجهولة عبر الحدود مع جارتها الجنوبية.

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5- إعلان الأحكام العرفية لمدة 60 يومًا في جنوب الفلبين

قوات فلبينية - أرشيفية

صرح المتحدث باسم الرئيس الفلبينى بأن الرئيس أعلن فرض الأحكام العرفية فى جنوب البلاد لمدة 60 يومًا، وأضاف المتحدث بحسب شبكة "إيه بي سي" نيوز الأمريكية أن فرض الأحكام العرفية يهدف للتعامل مع هجوم المتطرفين.

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