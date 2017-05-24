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بالصور.. محافظ القليوبية يفتتح معرض "أهلاً رمضان" ببنها

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مصراوي Masrawy

جانب من الافتتاح (1)جانب من الافتتاح (1)

جانب من الافتتاح (2)جانب من الافتتاح (2)

جانب من الافتتاح (4)جانب من الافتتاح (4)

القليوبية - أسامة علاء الدين:
افتتح محافظ القليوبية اللواء محمود عشماوي، مساء الثلاثاء، معرض "أهلاً رمضان" للسلع الغذائية، والذي أقيم استعدادًا لحلول شهر رمضان المعظم.

حضر الافتتاح محمد عطيه الفيومي رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، ورئيس مدينة بنها، ووكيل وزارة ، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، بالإضافة إلى شباب من جامعة بنها.

واطمأن المحافظ، خلال الافتتاح، على جودة السلع الغذائية وأسعارها وتواريخ صلاحيتها، مؤكدًا على ضرورة مشاركة الشباب في متابعة ما تقوم به القليوبية من فعاليات.

 

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