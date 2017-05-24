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بالصور.. رئيس جامعة بورسعيد يتفقد المدينة الجامعية للطالبات

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مصراوي Masrawy

رئيس جامعة بورسعيد يتفقد المدينة الجامعية للطالبات بمدينة بورفؤاد (1)رئيس جامعة بورسعيد يتفقد المدينة الجامعية للطالبات بمدينة بورفؤاد (1)

رئيس جامعة بورسعيد يتفقد المدينة الجامعية للطالبات بمدينة بورفؤاد (2)رئيس جامعة بورسعيد يتفقد المدينة الجامعية للطالبات بمدينة بورفؤاد (2)

رئيس جامعة بورسعيد يتفقد المدينة الجامعية للطالبات بمدينة بورفؤاد (3)رئيس جامعة بورسعيد يتفقد المدينة الجامعية للطالبات بمدينة بورفؤاد (3)

رئيس جامعة بورسعيد يتفقد المدينة الجامعية للطالبات بمدينة بورفؤاد (4)رئيس جامعة بورسعيد يتفقد المدينة الجامعية للطالبات بمدينة بورفؤاد (4)

رئيس جامعة بورسعيد يتفقد المدينة الجامعية للطالبات بمدينة بورفؤاد (5)رئيس جامعة بورسعيد يتفقد المدينة الجامعية للطالبات بمدينة بورفؤاد (5)

رئيس جامعة بورسعيد يتفقد المدينة الجامعية للطالبات بمدينة بورفؤاد (6)رئيس جامعة بورسعيد يتفقد المدينة الجامعية للطالبات بمدينة بورفؤاد (6)

رئيس جامعة بورسعيد يتفقد المدينة الجامعية للطالبات بمدينة بورفؤاد (7)رئيس جامعة بورسعيد يتفقد المدينة الجامعية للطالبات بمدينة بورفؤاد (7)

رئيس جامعة بورسعيد يتفقد المدينة الجامعية للطالبات بمدينة بورفؤاد (8)رئيس جامعة بورسعيد يتفقد المدينة الجامعية للطالبات بمدينة بورفؤاد (8)

رئيس جامعة بورسعيد يتفقد المدينة الجامعية للطالبات بمدينة بورفؤاد (9)رئيس جامعة بورسعيد يتفقد المدينة الجامعية للطالبات بمدينة بورفؤاد (9)

رئيس جامعة بورسعيد يتفقد المدينة الجامعية للطالبات بمدينة بورفؤاد (10)رئيس جامعة بورسعيد يتفقد المدينة الجامعية للطالبات بمدينة بورفؤاد (10)

رئيس جامعة بورسعيد يتفقد المدينة الجامعية للطالبات بمدينة بورفؤاد (11)رئيس جامعة بورسعيد يتفقد المدينة الجامعية للطالبات بمدينة بورفؤاد (11)

رئيس جامعة بورسعيد يتفقد المدينة الجامعية للطالبات بمدينة بورفؤاد (12)رئيس جامعة بورسعيد يتفقد المدينة الجامعية للطالبات بمدينة بورفؤاد (12)

رئيس جامعة بورسعيد يتفقد المدينة الجامعية للطالبات بمدينة بورفؤاد (13)رئيس جامعة بورسعيد يتفقد المدينة الجامعية للطالبات بمدينة بورفؤاد (13)

بورسعيد - طارق الرفاعي:

تفقد الأستاذ الدكتور شمس الدين محمد شاهين، رئيس جامعة بورسعيد، مساء الثلاثاء، المدينة الجامعية للطالبات بمدينة بورفؤاد.

واستمع رئيس الجامعة، خلال الزيارة، لآراء الطالبات حول مستوى الخدمات المقدمة لهن، ملبيًا عدد من مطالبهن بشأن السماح بوسائل التهوية داخل الغرف (المراوح الكهربائية)، وكذلك المصاريف خلال فترات الامتحانات، إلى جانب مواعيد شهر رمضان المبارك، وأنواع الطعام المفضلة لهن.

وشدد رئيس الجامعة على القائمين على المدينة بضرورة توفير سُبل الراحة للطالبات داخل المدينة، مؤكدًا أن المدن الجامعية شهدت خلال عام مضي طفرة غير مسبوقة، وأن عملية التطوير مستمرة وسيتم استغلال فترة الصيف المقبل لاستكمالها.

رافق رئيس الجامعة خلال جولته الأستاذ الدكتور ندا الحسيني ندا، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والأستاذ حسن موسى، مدير عام المدن الجامعية، والأستاذة هويدا الفقي، مدير إدارة مدينة الطالبات، وعدد من العاملين بمدينة الطالبات.​

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