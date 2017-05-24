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بعثة الزمالك تعود للقاهرة غدا

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بعثة الزمالك تعود للقاهرة غدا بعثة الزمالك تعود للقاهرة غدا

التحرير

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تعود بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي  إلى القاهرة، قادمة من تونس، عصر غد  الأربعاء، بعد الانتهاء من مباراة أهلي طرابلس الليبي بدوري أبطال إفريقيا التي انتهت بالتعادل السلبي.

ويحصل الفريق على راحة سلبية يوم الخميس، على أن يستأنف الفريق تدريباته يوم الجمعة، بناء على قرار الجهاز الفني بقيادة البرتغالي أوجستو إيناسيو.

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ويحتل الزمالك صدارة مجموعته بدورى أبطال إفريقيا برصيد 4 نقاط، بعد تعادله مع أهلي طرابلس وينتظر نتيجة لقاء اتحاد العاصمة الجزائري صاحب المركز الثاني برصيد 3 نقاط مع كابس يونايتد الزيمبابوي، الذي يمتلك في رصيده نقطة واحدة فقط بالتساوي مع الفريق الليبي.

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التحرير

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