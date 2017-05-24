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مسلسلات رمضان تحسم مصير العدل في انتخابات الزمالك

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مسلسلات رمضان تحسم مصير العدل في انتخابات الزمالك مسلسلات رمضان تحسم مصير العدل في انتخابات الزمالك

التحرير

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صرح الكاتب مدحت العدل، في مداخلة لبرنامج "في التمنيات" الذي يقدمه أحمد حسن عبر راديو "إنرجي"، بأنه سوف يحسم قرار ترشيحه لانتخابات نادي ، بعد الانتهاء من موسم مسلسلات رمضان.

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وكان رئيس نادي الزمالك، قد أكد في تصريحات للموقع الرسمى، أنه استقر على بعض الأسماء فى قائمته الانتخابية منها الدكتور أشرف صبحي وعمرو الجانيني والدكتور مدحت العدل.
 
ومن جانبه، أكد المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، ضرورة إقامة الانتخابات الخاصة بكل الأندية قبل شهر ديسمبر المقبل بعد صدور قانون الرياضة الجديد.

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التحرير

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