فنانات أعلن زيجاتهن السرية.. إحداهن نشرت حلقات مسلسلة عن زواجها

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كثير من الفنانات يقعن في حب عدد من زملائهم بالوسط الفني، وتتجه بعضهن للقبول بأمر الزواج السري على الرغم من نجوميتهم وشهرتهم، حيث تضطرهم الظروف للسير في هذا الاتجاه العرفي، بينما آخرون يفضلون عدم الإفصاح عن حياتهم الشخصية والخاصة، ويرصد موقع "التحرير - لايف" بالتقرير التالي أبرز الفنانات اللاتي أعلن زيجتهن السرية من خلال منصات التواصل الاجتماعي أو عن طريق لقاءات تليفزيونية أو بتصريحات صحفية.

1- ريم البارودي

حلّت الفنانة ريم البارودي ضيفة مع الإعلامية ريهام سعيد ببرنامجها "صبايا الخير" المذاع على فضائية "النهار"، بعد أن أثارت جدلاً بتهنئتها للفنان أحمد سعد والفنانة سمية الخشاب بزواجهما، الذي لم يعلنا عنه بعد، وفجّرت أثناء حوارها مع ريهام مفاجأة أذهلت العديد من جمهورها، حيث صرّحت بأنها كانت متزوجة أحمد سعد سرًا منذ 7 سنوات، على الرغم من تصريحاتهما السابقة بخطبتهما فقط.

2- سماح أنور

أعلنت الفنانة سماح أنور من خلال لقائها ببرنامج تليفزيوني كان يقدمه الإعلامي محمود سعد أنها تزوجت سرًا من شخص كان يعمل طيارًا، يُدعى عاطف فوزي وهو شهيد حادث "نيويورك" أنجبت منه "أدهم" الذي ادعت مسبقاً أنه إبنها بالتبني، وكشفت أنه نجلها الحقيقي، وأكدت على ذلك أثناء حوارها مع الإعلامية راغدة شلهوب ببرنامج "فحص شامل"، عبر فضائية "الحياة"، وأوضحت سبب إخفاء زواجها كان أسرتها التي رفضت ذلك لنجاحها في أعمالها الفنية وخوفاً على فشلها إن تزوجت، كما أفصحت أن عائلة زوجها لم يعلموا بحقيقة الأمر، حتى إنهم لم يتعرفوا على حفيدهم حتى الآن، وأبدت ندمها الشديد على ذلك، مشيرة إلى أنها روت لنجلها الحقيقة، واعتذرت له بشدة وسامحها على ذلك قائلاً: "إنتي عملتي اللي كان لازم يتعمل في الوقت ده".

3- مريم حسين

نشرت الفنانة العراقية مريم حسين مقطع فيديو من خلال تطبيق "سناب شات" على حساباتها الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، وعدت جمهورها من خلاله أنها ستعلن مفاجأة مع طليقها فيصل الفيصل، وظهرا بعد ذلك في صورة سويًا جاء من تعليقاتهما عليها وصفهما لبعضهما البعض بالزوج والزوجة، وكتبوا عبارات: "حين تنظر زوجتك الى رسائلك الخاصة" و"شكلي لمن أشوف الدايركت بتلفون زوجي"، وأكدوا زواجهما السري من خلال مقطع فيديو لهما تحدثا من خلاله عن رغبتهما في الإنجاب وشعور مريم بالأمومة لأول مرة.

4- ساندي

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كشفت الفنانة ساندي عن سبب اعتزالها الفن لفترة وتفاصيل زواجها السري من مدير أعمالها لمدة 8 سنوات، أثناء حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي ببرنامجها "معكم منى الشاذلي"، عبر فضائية "سي بي سي"، وانهالت في البكاء وهي تروي، كيف كان يهددها للحصول على المال من وراء أعمالها الفنية، الأمر الذي جعلها تلتجئ لأدوية الاكتئاب بسبب رفضه الانفصال عنها على الرغم من كل ما تعانيه بسببه، إلا أنها لجأت لخلعه وتنازلت عن جميع حقوقها، وتزوجت ساندي مؤخراً من المخرج حازم كتانة، واحتفلت به بإحدى الفنادق الكبرى وسط مجموعة من أسرتهم وأصدقائهم.

5- فاطمة سري

نشرت الفنانة المسرحية فاطمة سري حلقات متسلسلة عن زواجها السري من محمد بك الشعراوي نجل هدى الشعراوي التي كانت تهتم بحوق المرأة، بمجلة "المسرح" الأسبوعية في منتصف العشرينيات.

6- سمية الخشاب

أفصحت الفنانة سمية الخشاب عن زواجها سرًا في افتتاح الدورة الـ37 بمهرجان القاهرة السينمائي، وكشفت عن هوية الزوج فى أثناء حوارها مع الإعلاميين لميس الحديدي وخيري رمضان قائلة إنه يعمل كابتن طيار، لافتة أنها تزوجته بعد قصة حب دامت لـ3 سنوات ورفضت الإعلان عن اسمه.

وعادت سمية تثير الجدل حولها من جديد بعد تهنئة ريم البارودي لها بزواجها من أحمد سعد، وقامت الأولى بمداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامجه "كل يوم"، وصرّحت قائلة إنها تجمعها بسعد علاقة روحانية، وسخر أديب قائلاً: "الروحانية دي بيلبسولها دبل ولا إيه"، مما جعلها تنهال في الضحك، الأمر الذي فسره البعض بأنها بتصريحها هذا تعلن زواجها السري من أحمد سعد.