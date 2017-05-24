أبرزهن يسرا لأول مرة.. فنانات يظهرن بالحجاب في رمضان 2017

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مع اقتراب حلول الشهر الكريم ينزع الستار عن المسلسلات، التى سوف تدخل السباق الرمضاني هذا العام، ومع نشر البروموهات كشفت الكثير من تفاصيل شخصيات الفنانين، ولاحظ تقديم عدد من الفنانات شخصياتهن بالحجاب، ونرصدهن خلال التقرير التالى.

يسرا لأول مرة بـ"الحجاب"

فاجأت الفنانة الكبيرة يسرا جمهورها بعد عرض برومو مسلسلها "الحساب يجمع"، بظهورها لأول مرة في خلال أعمالها بالحجاب، ما أثار دهشة جمهورها، الذين أثار فضولهم البرومو التشويقي للمسلسل.

دينا فؤاد

بينما الفنانة دينا فؤاد فتطل في رمضان 2017 بثلاثة أعمال أبرزها "كلبش" و"ظل الرئيس" و"الحلال" الذي تقوم فيه بدور فتاة شعبية تعيش في حارة بسيطة، حيث تعد تلك الشخصية من الشخصيات الجديدة عليها التي تجسدها للمرة الأولى، وتظهر طوال أحداث المسلسل بالحجاب.

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وفاء عامر

بينما الفنانة وفاء عامر فسوف تظهر في رمضان 2017 بالحجاب في مسلسل "الطوفان"، وتقوم فيه بشخصية امرأة بسيطة ومعطاءة للغاية، تدعى "منيرة".

وتقول عامر عن ذلك الدور: "أرى أننى أقدم نموذجا لسيدة مصرية أصيلة توجد بكثرة فى مجتمعنا المصرى، فهناك سيدات فى قمة الأصالة والجدعنة بمصرنا الحبيبة ولا نسلط الضوء عليهن".