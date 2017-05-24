10 تصريحات × 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد - علاء المطيري:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعمل بكل جد لتحقيق السلام في الشرق الأوسط، وأكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، إن كل مبررات الإرهاب مرفوضة، واعتبرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أن هجوم مانشستر واحد من أفظع الهجمات التي استهدفت شمال البلاد، وأشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بالصداقة التي تجمع بلاده بالولايات المتحدة الأمريكية.

1- ترامب: زيارتي لإسرائيل والسعودية كانت عظيمة

لرئيس الأمريكي دونالد ترامب (يمينًا) وزوجته ميلانيا (يسارًا) في إيطاليا الثلاثاء (أ ف ب)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعمل بكل جد لتحقيق السلام في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن زيارته لإسرائيل والسعودية والشرق الأوسط كانت عظيمة.

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2- المدير السابق لـ"سي آي إيه": منفذ هجوم مانشستر أعد لعمليته جيدًا

نائب مدير الـ"سي آي إيه" الأسبق مايكل موريل في واشنطن في 1 ديسمبر 2016 (أ ف ب)

قال نائب مايكل موريل، نائب مدير وكالة المخابرات المركزية (سي آي أيه) الأمريكية السابق، إن الشخص الذي ارتكب هجوم مانشستر اختار توقيتًا ومكانًا لزيادة نسبة الخسائر جراء عمله الإرهابي.

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3- أمين عام منظمة التعاون الإسلامي: كل مبررات الإرهاب مرفوضة

قال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، إن كل مبررات الإرهاب مرفوضة، منددًا بأشد العبارات بالهجوم الإرهابي الذي وقع في مدينة مانشستر بالمملكة المتحدة الليلة الماضية، وأسفر عن سقوط ما لا يقل عن 22 قتيلا وإصابة أكثر من 50 آخرين.

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4- نتنياهو: إسرائيل لم ولن تحظى بصديق أفضل من أمريكا

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس في 22 مايو 2017 (أ ف ب)

أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بالصداقة التي تجمع بلاده بالولايات المتحدة الأمريكية، قائلا : "إن بلاده حصلت على العديد من الأصدقاء على مدار السنوات لكن لم ولن تحظى أبدا بصديق أفضل من الولايات المتحدة الأمريكية".

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5- رئيس وزراء بريطانيا: هجوم مانشستر من أفظع الهجمات التي استهدفت البلاد

رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في لندن الثلاثاء (أ ف ب)

أكدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أن هجوم مانشستر إرينا، واحد من أفظع الهجمات التي استهدفت شمال البلاد، مشيرة إلى أن التحقيقات مازالت جارية للوقوف على ملابسات الهجوم وجميع تفاصيله.

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6- عباس لترامب: أتمنى أن يذكرك التاريخ كـ''رجل سلام''

الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن (يمينًا) والرئيس الأمريكي دونالد ترامب (يسارًا) في بيت لحم الثلاثاء (أ ف ب)

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن أن مشكلة الشعب الفلسطيني ليست مع الديانة اليهودية أو اليهود، ولكنها مع الاحتلال والاستيطان، ووجه حديثه للرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "أتمنى أن يذكرك التاريخ كـ"رجل سلام".

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7- عميد الأسرى الفلسطينيين: رفضنا التفاوض لإنهاء الإضراب وتوقفنا عن شرب الماء

عميد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي كريم يونس - أرشيفية

أعلن عميد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي كريم يونس، عن قرار الأسرى تصعيد خطواتهم النضالية بالتوقف عن شرب الماء والملح، في ظل مواصلة سياسات الاحتلال التصعيدية ضد المضربين، مشيرًا إلى رفضهم التفاوض لإنهاء الإضراب.

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8- السفير المصري بموسكو: مصر وروسيا تبحثان الملفين السوري والليبي في القاهرة

السفير المصري لدى روسيا، محمد البدري - أرشيفية

صرح السفير المصري لدى روسيا، محمد البدري، بأن وزرأء الدفاع والخارجية في مصر وروسيا الذين سيجتمعون في القاهرة بصيغة "2 + 2" يعتزمون بحث الملفين السوري والليبي بالإضافة إلى التسوية الفلسطينية الإسرائيلية.

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9- ميركل: هجوم مانشستر سيعزز عزمنا على العمل المشترك مع البريطانيين

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في برلين الثلاثاء (أ ف ب)

أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، عن صدمتها وحزنها جراء اعتداءات مانشستر (شمال غرب بريطانيا) التي وقعت مساء أمس وخلفت 22 قتيلاً وإصابة 59 آخرين، مضيفة: "هذا الهجوم الإرهابي سيعزز عزمنا على مواصلة العمل مع أصدقائنا البريطانيين ضد الأعمال غير الإنسانية".

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10-السراج: تقديم ملف رفع حظر السلاح للأمم المتحدة الأسبوع الجاري

رئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج - أرشيفية

قال رئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج، إنه سيتم تقديم ملف رفع الحظر عن السلاح إلى الأمم المتحدة، الأسبوع الجاري.

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