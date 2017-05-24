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كاسياس يفضل الانتقال لليفربول

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كاسياس يفضل الانتقال لليفربول كاسياس يفضل الانتقال لليفربول

التحرير

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نشرت صحيفة "آس" الإسبانية، اليوم، رغبة الإسباني إيكر كاسياس حارس بورتو البرتغالي، في الانتقال إلى الدوري الإنجليزي، عقب انتهاء تعاقده مع فريقه بنهاية هذا العام الحالي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى رغبة إيكر، الذي سيتم عامه الـ36 بنهاية الشهر الجاري، في الانتقال إلى ليفربول في الموسم المقبل، وقالت إن الحارس الدولي السابق تلقى عدة عروض من أندية مختلفة، ولكنه فضل الانتقال إلى صفوف الريدز بعد أن ضمن المشاركه في المرحلة التمهيدية لدوري الأبطال الأوروبي الموسم المقبل.

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كان كاسياس، قضى مع بورتو موسمين قادما من ريال مدريد الإسباني الذي رفض الاستمرار في تحمل جزء من راتبه مع الفريق البرتغالي لموسم ثالث.

ورغم خسارة فريق بورتو لبطولة الدوري البرتغالي لصالح بنفيكا، إلا أن كاسياس قدم موسما جيدا، حيث تلقت شباكه 23 هدفا فقط في إجمالي 43 مباراة، وحافظ في 23 منها على نظافتها.

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التحرير

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