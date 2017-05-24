أخبار عاجلة

بالفيديو || خالد الجندي لفنان مشهور: «المجاهر بالمعصية لا يستحق الشفقة» -
بالفيديو || لميس الحديدي تنتقد «أهلا رمضان» بلفظ خارج على الهواء -
استشاري مخ وأعصاب يكشف كيف أصيب "طفل أكتوبر" بطلقة مجهولة.. ويحذر من إطلاق المقذوفات لأعلي -
بالفيديو || السيسي ينفعل على نائب طالبه بتأجيل زيادة أسعار الكهرباء: انت مين؟ .. ادرسوا المواضيع كويس وبعدين اتكلموا -
بالصور || «تميم اتفضح وخاف» هاشتاج يتصدر تويتر بعد تصريحات أمير قطر -
هجمة إلكترونية تضرب قطر في أميرها.. وتُحرج خارجيتها -
مدرب أهلي طرابلس: لعبنا مباراة كبيرة أمام نادي الزمالك -
فيديو| شادي الغزالي حرب: خالد علي صداع في رأس النظام -
فيديو| حقوقي: اتهام خالد علي بارتكاب فعل فاضح يمنعه من «الرئاسة» -
محافظ قنا: إزالة 733 حالة تعدٍ علي أراضي أملاك الدولة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

«مستر أسيست».. ميسي يتصدر زعامة صناع الأهداف بالليجا

Google+ Print
«مستر أسيست».. ميسي يتصدر زعامة صناع الأهداف بالليجا «مستر أسيست».. ميسي يتصدر زعامة صناع الأهداف بالليجا

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

حسم نادي ريال مدريد لقب الدوري الإسباني، هذا الموسم برصيد 93 نقطة، بعد صراع مع نادي برشلونة الذي أنهى موسمه في المركز الثاني برصيد 90 نقطة، ويليه فريق فريق أتلتيكو مدريد برصيد 78 نقطة. 

وكان ريال مدريد توج بلقب البطولة بعدما فاز على نظيره مالاجا في الجولة الأخيرة من الليجا بهدفين دون رد، ليضيف اللقب الـ33 له في بطولة الدوري.

واستطاع الفريق الملكي أن يسجل 106 أهداف، فيما تفوق عليه غريمة التقليدي بتسجيله 116 هدفًا خلال الموسم المنقضي. 

كما تمكن الأرجنتيني ليونيل ميسي من تسجيل أكبر عدد من الأهداف في الدوري هذا الموسم، إذ سجل 37 هدفًا، ويليه زميله المهاجم لويس سواريز بـ28 هدفًا، بينما يأتي في المركز الثالث كريستيانو رونالدو بـ25 هدفًا. 

لم تقتصر المنافسة داخل الليجا على اللقب فقط، فدائمًا ما يكون هناك منافسات أخرى بين اللاعبين في عدد الأهداف أو صناعتها خلال المباريات.

ووفقًا لما نشره موقع "transfearmarket" العالمي اليوم الثلاثاء، يقدم "التحرير" في التقرير التالي أكثر 3 لاعبين في الليجا صناعة للأهداف منذ عام 2012-2013.


- ليونيل ميسي

ميسي

شاهد أيضا

وضعت الأرقام الأرجنتيني، ليونيل ميسي في المركز الأول كأكثر اللاعبين صناعة للأهداف داخل منافسة الليجا منذ عام 2012-2013، إذ صنع اللاعب 66 هدفًا لزملائه مع الفريق الكتالوني. 

- كوكي ريسوريكيون

كوكي

احتل الإسباني كوكي، لاعب فريق أتلتيو مدريد، المركز الثاني كأكثر اللاعبين صناعة للأهداف في الدوري الإسباني منذ عام12-2013، إذ تمكن صاحب الـ25 عاماً من صناعة 54 هدفًا.


- كريستيانو رونالدو 

رونالدو

جاء البرتغالي كريستيانو رونالدو، في المركز الثالث كأكثر اللاعبين صناعة للأهداف في الدوري الإسباني منذ عام 2012-2013 حتي الآن، حيث تمكن اللاعب من صناعة 52 هدفًا لزملائه مع الفريق الملكي. 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
مدرب أهلي طرابلس: لعبنا مباراة كبيرة أمام نادي الزمالك

مدرب أهلي طرابلس: لعبنا مباراة كبيرة أمام نادي الزمالك

فيديو| شادي الغزالي حرب: خالد علي صداع في رأس النظام

فيديو| شادي الغزالي حرب: خالد علي صداع في رأس النظام

فيديو| حقوقي: اتهام خالد علي بارتكاب فعل فاضح يمنعه من «الرئاسة»

فيديو| حقوقي: اتهام خالد علي بارتكاب فعل فاضح يمنعه من «الرئاسة»

محافظ قنا: إزالة 733 حالة تعدٍ علي أراضي أملاك الدولة

محافظ قنا: إزالة 733 حالة تعدٍ علي أراضي أملاك الدولة