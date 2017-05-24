«مستر أسيست».. ميسي يتصدر زعامة صناع الأهداف بالليجا

التحرير

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حسم نادي ريال مدريد لقب الدوري الإسباني، هذا الموسم برصيد 93 نقطة، بعد صراع مع نادي برشلونة الذي أنهى موسمه في المركز الثاني برصيد 90 نقطة، ويليه فريق فريق أتلتيكو مدريد برصيد 78 نقطة.

وكان ريال مدريد توج بلقب البطولة بعدما فاز على نظيره مالاجا في الجولة الأخيرة من الليجا بهدفين دون رد، ليضيف اللقب الـ33 له في بطولة الدوري.

واستطاع الفريق الملكي أن يسجل 106 أهداف، فيما تفوق عليه غريمة التقليدي بتسجيله 116 هدفًا خلال الموسم المنقضي.

كما تمكن الأرجنتيني ليونيل ميسي من تسجيل أكبر عدد من الأهداف في الدوري هذا الموسم، إذ سجل 37 هدفًا، ويليه زميله المهاجم لويس سواريز بـ28 هدفًا، بينما يأتي في المركز الثالث كريستيانو رونالدو بـ25 هدفًا.

لم تقتصر المنافسة داخل الليجا على اللقب فقط، فدائمًا ما يكون هناك منافسات أخرى بين اللاعبين في عدد الأهداف أو صناعتها خلال المباريات.

ووفقًا لما نشره موقع "transfearmarket" العالمي اليوم الثلاثاء، يقدم "التحرير" في التقرير التالي أكثر 3 لاعبين في الليجا صناعة للأهداف منذ عام 2012-2013.



- ليونيل ميسي

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وضعت الأرقام الأرجنتيني، ليونيل ميسي في المركز الأول كأكثر اللاعبين صناعة للأهداف داخل منافسة الليجا منذ عام 2012-2013، إذ صنع اللاعب 66 هدفًا لزملائه مع الفريق الكتالوني.

- كوكي ريسوريكيون

احتل الإسباني كوكي، لاعب فريق أتلتيو مدريد، المركز الثاني كأكثر اللاعبين صناعة للأهداف في الدوري الإسباني منذ عام12-2013، إذ تمكن صاحب الـ25 عاماً من صناعة 54 هدفًا.



- كريستيانو رونالدو

جاء البرتغالي كريستيانو رونالدو، في المركز الثالث كأكثر اللاعبين صناعة للأهداف في الدوري الإسباني منذ عام 2012-2013 حتي الآن، حيث تمكن اللاعب من صناعة 52 هدفًا لزملائه مع الفريق الملكي.