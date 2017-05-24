إزالة تعديات على 682 فدانًا بمزرعة غابات شجرية في سوهاج

سوهاج - عمار عبد الواحد:

أعلن محافظ سوهاج، الدكتور أيمن عبد المنعم، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة تمكنت اليوم الثلاثاء من إزالة تعديات عن 682.5 فدان بمزرعة الغابات الشجرية المخصصة للصرف الصحي غرب المدينة، وذلك في إطار خطة المحافظة لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

من جانبه، قال مدحت القاضي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة، إن التعديات المزالة شملت ماكينات ري وآبار وزراعات مختلفة نظرًا لخطورتها على صحة المواطنين، مشيرًا إلى تسليم المساحة التي أزيلت التعديات منها إلى مدير المزرعة الشجرية المخصصة للصرف الصحي، لتصبح جملة مساحتها 1850 فدانًا.

كما لفت عبدالمنعم إلى أنه بدءًا من الغد سيتم تدشين ساتر ترابي مرتفع على الحدود الأربعة للمزرعة، حمايةً لها من أي تعد آخر.