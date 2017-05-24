شكري يصل القاهرة بعد مشاركته في مؤتمر "رودس" باليونان

كتب - طه عبيد

وصل مطار القاهرة الدولي اليوم الثلاثاء، سامح شكري وزير الخارجية، قادما من اليونان بعد مشاركته في مؤتمر رودس للأمن والاستقرار، والتي تناولت سبل تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة المتوسط .

استعرض وزير الخارجية خلال كلمته عناصر الموقف المصري تجاه قضايا وأزمات المنطقة، وعلى رأسها ضرورة الحفاظ على مقومات الدولة الوطنية في مواجهة محاولات التفتيت والتقسيم وإذكاء النزاعات الطائفية ، باعتبار أن الدولة الوطنية توفر إطارا داعما للأمن الإقليمي ووعاءً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية .