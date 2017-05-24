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«فولفو» تكشف عن خطتها المستقبلية لتصنيع سيارات نظيفة

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«فولفو» تكشف عن خطتها المستقبلية لتصنيع سيارات نظيفة «فولفو» تكشف عن خطتها المستقبلية لتصنيع سيارات نظيفة

التحرير

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كشفت شركة "فولفو" السويدية، عن خطتها المستقبلية للوفاء بالتزامتها البيئية، عن طريق توسيع نطاق إنتاج المركبات النظيفة بشكل مباشر خلال الفترة المقبلة.

وحسب موقع "جرين بيز"، فإن الشركة السويدية العملاقة، أكدت أنها ستقوم بإنتاج حافلات وسيارات مختلفة الطرز مدعمة بالتقنيات التي تساعد على إبقاء البيئة نظيفة وتقديم نسق أكثر ميلًا للطابع الكهربي في محركاتها.

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وأشارت "فولفو" إلى أن تلك الخطة ستدخل حيز التنفيذ خلال الفترة المقبلة، لا سيما مع زيادة الحاجة لوجود مركبات نظيفة للحفاظ على البيئة.

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التحرير

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