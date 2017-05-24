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«جيب» تسوق «كومباس» الجديدة كليًا عالميًا

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«جيب» تسوق «كومباس» الجديدة كليًا عالميًا «جيب» تسوق «كومباس» الجديدة كليًا عالميًا

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تسابق شركة "جيب" الأمريكية، الزمن من أجل توسيع نطاق انتشار النسخة الجديدة كليًا من سيارتها "كومباس"، والتي تمثل أحدث إصدارات الشركة في الأسواق العالمية.

وحسب مجلة "فوربس" الأمريكية، فإن الشركة ستوسع من نطاق انتشار كومباس الجديدة كليًا بنسختها لعام 2017، خلال أقرب وقت ممكن، وذلك للاستفادة من الطفرة التسويقية التي حققتها الإصدارات الرياضية متعددة الأغراض "SUV” في الأشهر الماضية.

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وتحاول الشركة الأمريكية المتخصصة في السيارات الرياضية متعددة الأغراض، تجاوز الفترة الحالية والتي شهدت انخفاضًا واضحًا في مبيعاتها، للحد الذي دفع شركتها الأم "فيات كرايسلر" للتفكير بقوة في بيعها.

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