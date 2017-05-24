6 فنانين تعرضوا لأزمات صحية هددت أعمالهم الرمضانية.. أحدهم انتكس والآخر سافر للعلاج

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من سوء حظ بعض الفنانين الذين يستعدون، حالياً، لعرض مسلسلاتهم في السباق الرمضاني لعام 2017، دخولهم في وعكات صحية أو إصابات مختلفة يتعرضون لها تهدد أعمالهم الفنية الرمضانية، ويرصد موقع "التحرير- لايف" بالتقرير التالي أبرز نجوم الفن الذين تعرضوا لمضاعفات صحية مختلفة هددت مسلسلاتهم.

1- إيمي سمير غانم

روّجت الشائعات حول الفنانة إيمي سمير غانم بخصوص تعرضها لـ"فيرس سي"، مما جعلها تنفي ذلك من خلال ظهورها ببرنامج "تع اشرب شاي"، أمس الإثنين، الذي تقدمه الفنانة غادة عادل عبر فضائية "DMC"، إذ صرّحت بحقيقة مرضها أنه ضعف في الجهاز المناعي وإصابتها بالأنيميا وتسارع في ضربات القلب وارتفاع في أنزيمات الكبد وارتفاع في درجة الحرارة، الأمر الذي كاد يهدد مسلسلها مع زوجها الفنان حسن الرداد "نوح".

2- خالد النبوي

تعرّض الفنان خالد النبوي لإصابة في ظهره إثر سقوطه من على ظهر الحصان أثناء تصويره أحد مشاهد مسلسل "واحة الغروب"، وبعد الفحص تبين أنه أصيب بكسر في إحدى فقرات الظهر والمقرر سفره لألمانيا للعلاج.

ويشاركه ببطولة المسلسل الفنانون: منة شلبي، سلوى محمد علي، أحمد كمال، وتأليف مريم نعوم، وإخراج كاملة أبو ذكري.

3- سامح حسين

نشرت الفنانة راندا البحيري صورة للفنان سامح حسين من خلال حسابها الشخصي بموقع "فيسبوك"، وهو راقد على الفراش في أحد المستشفيات، وأوضحت أنه أصيب فى أثناء تصويره مشاهد بمسلسل "سرايا حمدين" إثر سقوطه على الأرض، وتلقى بعض الغرز في وجهه، كما صرّحت أنه أصر على استكمال التصوير بعد خروجه من المستشفى إلا أن الأطباء منعوه من ذلك.

"سرايا حمدين" من بطولة سامح حسين وراندا البحيرى ومحمد ثروت وإيناس مكى وأحمد حلاوة وإيمان السيد وعماد رشاد ومصطفى أبو سريع ونرمين ماهر، وسيناريو وحوار جوزيف فوزى، إخراج سيف يوسف.

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4- سمير غانم

أصيب الفنان سمير غانم بوعكة صحية مفاجئة، إثر معاناته من آلام في القولون، ووفقاً لتصريحات صحفية لزوجته الفنانة دلال عبد العزيز، أنه يخضع لـ"منظار" لمعرفة سبب آلامه، وأكدت أن الأمر غير مقلق، الأمر الذي كان يهدد ظهوره في مسلسليه "لالاند" و"زوجة مفروسة أوي".

5- إبراهيم نصر

وعكة صحية أجبرت الفنان إبراهيم نصر على الاعتذار عن المشاركة في مسلسل "أرض جو"، وفقاً لأحد التصريحات الصحفية للفنانة غادة عبد الرازق، ونتج عن ذلك عقد المخرج محمد جمعة والمؤلف محمد عبد المعطي والمنتج تامر مرسي لجلسات عمل لاختيار فنان بديل يقوم بالدور الذي كان سيجسده نصر.

6- مظهر أبو النجا

تم نقل الفنان مظهر أبو النجا لأحد المستشفيات، إثر تعرضه لوعكة صحية، وعلى الرغم من ذلك أصر على استكمال تصوير مشاهده بمسلسل "الضاهر"، الذي يجسد فيه دور "شيخ الحارة"، إلا أن الأطباء حاولوا منعه بسبب معاناته من الأنيميا والإرهاق، وبسبب عدم سماعه لنصائح أطبائه تعرض لانتكاسة جعلته يدخل للعناية المركزة.

"الضاهر" بطولة الفنانين محمد فؤاد، تامر عبد المنعم، حسن يوسف، رغدة، فريال يوسف وإخراج ياسر زايد.