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مشرف المتحف الكبير: نقل السرير الجنائزي لـ"توت عنخ آمون" تم بطرق علمية

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مصراوي Masrawy

وصول السرير الجنائزي للملك توت عنخ آمون (1)وصول السرير الجنائزي للملك توت عنخ آمون (1)

وصول السرير الجنائزي للملك توت عنخ آمون (2)وصول السرير الجنائزي للملك توت عنخ آمون (2)

وصول السرير الجنائزي للملك توت عنخ آمون (3)وصول السرير الجنائزي للملك توت عنخ آمون (3)

وصول السرير الجنائزي للملك توت عنخ آمون (4)وصول السرير الجنائزي للملك توت عنخ آمون (4)

وصول السرير الجنائزي للملك توت عنخ آمونوصول السرير الجنائزي للملك توت عنخ آمون

وصول السرير الجنائزي للملك توت عنخ آمون (6)وصول السرير الجنائزي للملك توت عنخ آمون (6)

وصول السرير الجنائزي للملك توت عنخ آمون (7)وصول السرير الجنائزي للملك توت عنخ آمون (7)

وصول السرير الجنائزي للملك توت عنخ آمون (8)وصول السرير الجنائزي للملك توت عنخ آمون (8)

وصول السرير الجنائزي للملك توت عنخ آمون (9)وصول السرير الجنائزي للملك توت عنخ آمون (9)

كتب – نسمة فرج:

تصوير - كريم أحمد:

قال الدكتور طارق توفيق، المشرف العام على المتحف الكبير، إن السيارات التي تحمل صناديق العجلة الحربية الخاصة بالملك توت عنخ آمون كانت مجهزة ومبطنة من "بخامات ماصة" للاهتزاز.

وأوضح المشرف على المتحف الكبير، أن الفريق المصري الياباني استخدم أساليبًا علمية في رفع وتحريك القطع الأثرية، مشيرًا إلى أن القطع الأثرية ستبقى في الصناديق الخشبية حتى تتأقلم القطع الأثرية مع درجة حرارة قاعات العرض.

جاء ذلك خلال مراسم استقبال السرير الجنائزي الخاص بالملك توت عنخ امون وعجلته الحربية.

وكان السرير والعجلة معروضين بالمتحف المصري بالتحرير منذ اكتشافهما داخل مقبرة الملك توت عنخ آمون عام ١٩٢٢ بوادي الملوك بالبر الغربي بالأقصر.

وفي إطار أعمال نقل الأثاث الجنائزي الخاص بالفرعون الذهبي إلى المتحف المصري الكبير المقرر افتتاحه جزئيا في عام ٢٠١٨ قام فريق عمل مصري ياباني برئاسة عيسي زيدان، و د. حسين كمال مدير عام الشئون الفنية، بأعمال الترميم الأولى للسرير الجنائزي والعجلة الحربية وتغليفهما بالمتحف المصري بالتحرير.​

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