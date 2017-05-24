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بسبب الروتين.. وحدة صحة "الحريدية البحرية" خارج الخدمة منذ 2011 (صور)

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مصراوي Masrawy

بسبب الروتين وحدة صحة الحريدية البحرية خارج الخدمة منذ 2011 (1)بسبب الروتين وحدة صحة الحريدية البحرية خارج الخدمة منذ 2011 (1)

بسبب الروتين وحدة صحة الحريدية البحرية خارج الخدمة منذ 2011 (2)بسبب الروتين وحدة صحة الحريدية البحرية خارج الخدمة منذ 2011 (2)

بسبب الروتين وحدة صحة الحريدية البحرية خارج الخدمة منذ 2011 (3)بسبب الروتين وحدة صحة الحريدية البحرية خارج الخدمة منذ 2011 (3)

بسبب الروتين وحدة صحة الحريدية البحرية خارج الخدمة منذ 2011بسبب الروتين وحدة صحة الحريدية البحرية خارج الخدمة منذ 2011

بسبب الروتين وحدة صحة الحريدية البحرية خارج الخدمة منذ 2011 (5)بسبب الروتين وحدة صحة الحريدية البحرية خارج الخدمة منذ 2011 (5)

بسبب الروتين وحدة صحة الحريدية البحرية خارج الخدمة منذ 2011 (6)بسبب الروتين وحدة صحة الحريدية البحرية خارج الخدمة منذ 2011 (6)

سوهاج - عمار عبد الواحد:

رغم الانتهاء من إقامة مبناها بالكامل في العام 2011 وتزويدها بالمعدات اللازمة، لا تزال وحدة صحة الأسرة بقرية الحريدية البحرية التابعة لمركز طهطا شمالي محافظة سوهاج خارجة عن الخدمة، هذا في الوقت الذي تفتقر فيه القرية -ذات الكثافة السكانية البالغة 25 ألف نسمة- لمنشأة طبية بديلة تُغني الأهالي عن رحلة اللجوء إلى مستشفى طهطا العام الأقرب إليهم، والذي يبعد مسافة 15 كيلو متر.

وبفعل تأخر الافتتاح وغياب المرافق بشكل تام، أصاب الإهمال زجاج نوافذ مبنى الوحدة، الذي تعرض لرشق متكرر من أطفال وربما شباب، لم يجدوا في الصرح المنسي أهمية تذكر، على عكس ما أقيم لأجله.

الدكتور حسين عبد النبي، مدير الإدارة الصحية بطهطا، أشار إلى التعديات التي أصابت زجاج نوافذ مقر الوحدة باعتبارها أعمالاً غير مسؤولة من أطفال وفتية لا تدرك قيمة المبنى الذي لم يدخل الخدمة بعد، مرجعًا تأخر توصيل المرافق واستكمال الافتتاح إلى روتين إجراءات نقل الملكية الخاصة بالأرض المقامة عليها الوحدة الصحية، والتي انتهت مؤخرًا، إذ أكد أن الافتتاح سيكون خلال الفترة القليلة المقبلة.

وفيما لفت مدير الإدارة الصحية إلى تزويد الوحدة بمعدات وأدوات جديدة موجودة حاليًا بمقرها تنتظر بدء التشغيل، أشار إلى أمين عهدة اُنتدب من الوحدة الصحية بقرية الجبيرات لحراسة تلك المعدات، التي تبلغ قيمتها قرابة 7 مليون جنيه، بينها جهاز تعقيم يتخطى سعره 1.5 مليون جنيه.​

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مصراوي Masrawy

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