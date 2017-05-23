صور| محافظ القليوبية يفتتح معرض «أهلا رمضان» في بنها

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك تسجيل سجل عبر الفيسبوك سجل عبر تويتر اضف تعليق سجل دخولك لتتمكن من إضافة تعليق

افتتح اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، مساء اليوم، معرض "أهلا رمضان" للسلع الغذائية بمدينة بنها، بمناسبة حلول شهر رمضان، بالتنسيق مع الغرفة التجارية والتموين.

وقال المحافظ، في بيان، إن افتتاح المعرض يأتي في إطار جهود المحافظة لمواجهة ظاهرة غلاء الأسعار، وجشع التجار، عن طريق طرح السلع الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين، لرفع العبء عن كاهل الأسر الفقيرة.

شاهد أيضا رغم التخفيضات.. إقبال ضعيف على معرض «أهلا رمضان» بالإسكندرية محافظ الدقهلية يجبر البائعين بخفض الأسعار في معرض «أهلا رمضان» صور| أهالي الإسكندرية عن معارض «أهلا رمضان»: «التخفيضات 50 قرشا» وزير الصناعة: 200 شركة وسلسلة تجارية تشارك في «أهلا رمضان»

وتفقد المحافظ أجنحة المعرض، وما تضم من سلع أساسية وياميش رمضان بأسعار مخفضة عن سعر السوق الحر، مشيدا بما شاهده وخاصة توافر كافة السلع والمنتجات الغذائية بكميات كبيرة تلبي احتياجات المواطنين وبالأسعار المناسبة.