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صور| محافظ القليوبية يفتتح معرض «أهلا رمضان» في بنها

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افتتح اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، مساء اليوم، معرض "أهلا رمضان" للسلع الغذائية بمدينة بنها، بمناسبة حلول شهر رمضان، بالتنسيق مع الغرفة التجارية والتموين.

وقال المحافظ، في بيان، إن افتتاح المعرض يأتي في إطار جهود المحافظة لمواجهة ظاهرة غلاء الأسعار، وجشع التجار، عن طريق طرح السلع الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين، لرفع العبء عن كاهل الأسر الفقيرة.

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وتفقد المحافظ أجنحة المعرض، وما تضم من سلع أساسية وياميش رمضان بأسعار مخفضة عن سعر السوق الحر، مشيدا بما شاهده وخاصة توافر كافة السلع والمنتجات الغذائية بكميات كبيرة تلبي احتياجات المواطنين وبالأسعار المناسبة.

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