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صور| فرقة «جوانج تونج» الصينية تقدم عروضا فنية بالأقصر

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نظمت فرقة مقاطعة جوانج تونج الصينية، بالاشتراك مع فرغ ثقافة الأقصر، عروضا فنية، بساحة ميدان أبو الحجاج أمام معبد الأقصر، ضمن فعاليات اختيار الأقصر عاصمة للثفافة العربية لهذا العام.

قدمت الفرقة عروضا فنيه متنوعة، من بينها رقصة الأسد وهي من العروض التراثية الصينية في جنوب الصين، وعرض الحبال الأكروباتي، وعرضا لآلات النفخ الصينية، ورقصة ثنائية بعنوان "رقصة شاوان التي تحكي قصة حب بين شاب وفتاة".

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وشهدت العروض التي قدمت في ساحة أبو الحجاج، حضور الباحث سعد فاروق، مدير عام إقليم جنوب الصعيد الثقافي، ومحمد العدوي، مدير عام فرع ثقافة الأقصر، والعديد من أهالي المحافظة.

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