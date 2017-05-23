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الديهي: مقولة لـ«السيسي» اليوم هي أقوى كلمات خرجت من رئيس مصري

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الديهي: مقولة لـ«السيسي» اليوم هي أقوى كلمات خرجت من رئيس مصري الديهي: مقولة لـ«السيسي» اليوم هي أقوى كلمات خرجت من رئيس مصري

التحرير

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قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبد الفتاح خلال افتتاحه اليوم الثلاثاء، العديد من المشروعات في دمياط، وجه تحذيرًا إلى «الحرامية واللصوص»، موضحًا أن كلماته لا تحتمل المراجعة أو الجدل.

أضاف الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، عبر فضائية «تِن»، اليوم الثلاثاء، أن مقولة السيسي «مانبقاش رجالة لو مقدرناش نحافظ على أرض »، هي أقوى كلمات خرجت من رئيس مصري حتى الآن.

وأكد أن السيسي لا ينبغي أن يعمل كل شيء بمفرده، ولكن يجب على الشعب أن يسانده ويبرز دوره في المجتمع، موضحًا أننا بحاجة إلى مذبحة جديدة، نقوم بها بقطع رقاب اللصوص والفاسدين، مشيرًا إلى أنه عندما جمع محمد على باشا المماليك وتخلص منهم في مذبحة القلعة كانت هي بداية انطلاق مصر.

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تابع أن وضع مصر الآن لا يقل سوء عن عام 1805، مشيرًا إلى أن الحيتان الفاسدين يتكلمون على أنهم أبطال ولهم دور بارز في مصر، مشدّدًا على أنه يجب تطبيق قانون الطوارئ بكل حزم على الفاسدين.

وتسائل: «لماذا لا ترى فئة معنية من الشعب المصري الإنجازات التي تحدث على أرض الواقع؟»، قائلًا إن «الإعلام الإخواني هو سبب إخفاء إنجازات الرئيس، والدور الأساسي للإعلام أن يوضح ويكشف كل هذه الإنجازات ويعرضها للجمهور دائمًا».

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التحرير

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