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قرطام والخرباوي وعبد المولى يشاركون في تدشين «مجلة إيدا»

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قرطام والخرباوي وعبد المولى يشاركون في تدشين «مجلة إيدا» قرطام والخرباوي وعبد المولى يشاركون في تدشين «مجلة إيدا»

التحرير

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شارك المهندس أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، والدكتور ثروت الخرباوي والمستشار محمد عبد المولى، نائبا الحزب، في  فعاليات تدشين "مجلة إيدا"، اليوم الثلاثاء، وهي اختصار لـ"الجمعية المصرية لمهندسى الديكور"، حيث ستصدر عنها بترخيص من المجلس الأعلى للصحافة، على أن تطبع وتوزع بمعرفة "دار الأهرام للنشر والتوزيع".

من جانبها، أوضحت رئيس الجمعية، لميس خطاب، أن "مجلة إيدا" ستتمتع بمصداقية كبيرة لأنها تصدر عن مهندسين متخصصين في كافة المجالات، إلى جانب أنها ستحسن الذوق العام في تصاميم المنازل.

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وتابعت: "ستصبح قبلة وهدف المقبلين على الزواج، فالقيمة المضافة للمجلة أنها ستكون حكرا على المتخصصين فقط"، منوهة بأن "إيدا" لا تهدف إلى الربحية، وإنما تجميل الحياة، ورفع الذوق العام لدى المصريين عامة.

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التحرير

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