أبو حامد: وزير الأوقاف لم يساعدني في إعداد «قانون الأزهر»

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قال محمد أبو حامد، عضو مجلس النواب، مساء الثلاثاء، إن ما نُشر على لسانه بإحدى الصحف، بأن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، ساعده في مادة تحديد مدة ولاية شيخ الأزهر، ضمن مشروع قانون تنظيم الأزهر، عارٍ تمامًا عن الصحة، موضحًا أن الأوقاف لم تشارك في إعداد مشروع القانون.

أضاف أبو حامد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «رأي عام»، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، عبر فضائية «ten»، أن الأوقاف لم تُبدِ رأيًا تجاه هذا القانون، كونه لا يدخل في اختصاصها ولا عملها، موضحًا أنه دعا بعض الشخصيات العامة والوزارة للمشاركة في مناقشة القانون ولكنها لم تحضر.

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أشار إلى أنه كذب الخبر، وتواصل مع وزير الأوقاف للتوضيح، مؤكدًا أن «قانون الأزهر الحالي لم يعد مناسبًا، و طبيعة وظروف إصداره مرّ عليها سنوات طويلة، وهو في حاجة إلى إعادة نظر».