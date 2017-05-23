أخبار عاجلة

بالفيديو || خالد الجندي لفنان مشهور: «المجاهر بالمعصية لا يستحق الشفقة» -
بالفيديو || لميس الحديدي تنتقد «أهلا رمضان» بلفظ خارج على الهواء -
استشاري مخ وأعصاب يكشف كيف أصيب "طفل أكتوبر" بطلقة مجهولة.. ويحذر من إطلاق المقذوفات لأعلي -
بالفيديو || السيسي ينفعل على نائب طالبه بتأجيل زيادة أسعار الكهرباء: انت مين؟ .. ادرسوا المواضيع كويس وبعدين اتكلموا -
بالصور || «تميم اتفضح وخاف» هاشتاج يتصدر تويتر بعد تصريحات أمير قطر -
هجمة إلكترونية تضرب قطر في أميرها.. وتُحرج خارجيتها -
مدرب أهلي طرابلس: لعبنا مباراة كبيرة أمام نادي الزمالك -
فيديو| شادي الغزالي حرب: خالد علي صداع في رأس النظام -
فيديو| حقوقي: اتهام خالد علي بارتكاب فعل فاضح يمنعه من «الرئاسة» -
محافظ قنا: إزالة 733 حالة تعدٍ علي أراضي أملاك الدولة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

أبو حامد: وزير الأوقاف لم يساعدني في إعداد «قانون الأزهر»

Google+ Print
أبو حامد: وزير الأوقاف لم يساعدني في إعداد «قانون الأزهر» أبو حامد: وزير الأوقاف لم يساعدني في إعداد «قانون الأزهر»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال محمد أبو حامد، عضو مجلس النواب، مساء الثلاثاء، إن ما نُشر على لسانه بإحدى الصحف، بأن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، ساعده في مادة تحديد مدة ولاية شيخ الأزهر، ضمن مشروع قانون تنظيم الأزهر، عارٍ تمامًا عن الصحة، موضحًا أن الأوقاف لم تشارك في إعداد مشروع القانون.

أضاف أبو حامد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «رأي عام»، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، عبر فضائية «ten»، أن الأوقاف لم تُبدِ رأيًا تجاه هذا القانون، كونه لا يدخل في اختصاصها ولا عملها، موضحًا أنه دعا بعض الشخصيات العامة والوزارة للمشاركة في مناقشة القانون ولكنها لم تحضر.

شاهد أيضا

أشار إلى أنه كذب الخبر، وتواصل مع وزير الأوقاف للتوضيح، مؤكدًا أن «قانون الأزهر الحالي لم يعد مناسبًا، و طبيعة وظروف إصداره مرّ عليها سنوات طويلة، وهو في حاجة إلى إعادة نظر».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
مدرب أهلي طرابلس: لعبنا مباراة كبيرة أمام نادي الزمالك

مدرب أهلي طرابلس: لعبنا مباراة كبيرة أمام نادي الزمالك

فيديو| شادي الغزالي حرب: خالد علي صداع في رأس النظام

فيديو| شادي الغزالي حرب: خالد علي صداع في رأس النظام

فيديو| حقوقي: اتهام خالد علي بارتكاب فعل فاضح يمنعه من «الرئاسة»

فيديو| حقوقي: اتهام خالد علي بارتكاب فعل فاضح يمنعه من «الرئاسة»

محافظ قنا: إزالة 733 حالة تعدٍ علي أراضي أملاك الدولة

محافظ قنا: إزالة 733 حالة تعدٍ علي أراضي أملاك الدولة