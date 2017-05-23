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أمين "المصالحة الفلسطينية": خطاب ترامب في إسرائيل أغفل حق شعبنا

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أمين "المصالحة الفلسطينية": خطاب ترامب في إسرائيل أغفل حق شعبنا أمين "المصالحة الفلسطينية": خطاب ترامب في إسرائيل أغفل حق شعبنا

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مصطفى البرغوثي أمين عام مبادرة المصالحة الوطنية ال

كتبت – سحر عزام :

قال مصطفى البرغوثي، أمين عام مبادرة المصالحة الوطنية الفلسطينية، إن خطاب الرئيس الأمريكي دونالد أثناء زيارته لإسرائيل كان ضعيفا ومؤسفا للغاية وذلك لعدم تطرقه لحق الشعب الفلسطيني في دولة مستقلة ولعدم تحدثه عن الاحتلال أو الاستيطان الإسرائيلي.

وأضاف البرغوثي في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، اليوم الثلاثاء، أن تصريحات ترامب لم تكن متوازنة أثناء زيارته للقدس حيث أغفل حق الفلسطينيين في المدينة واكتفى بالحديث عن ارتباط اليهود الخالد والأبدي بالقدس، لافتًا لأهمية وجود موقف فلسطيني متماسك في هذه الفترة مدعوم دوليا من الدول التي تؤيد حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة.

وأشار أمين عام مبادرة المصالحة الوطنية الفلسطينية إلى إن السلام لن يتحقق إلا بانتهاء الاحتلال الإسرائيلي، منوها لزيادة الاستيطان بنسبة 37% منذ انتخاب ترامب رئيسا لأمريكا.

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