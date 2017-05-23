بالصور.. "شرطة الغنايم" توزع "شنطة رمضان" على مواطني أسيوط
مركز شرطة الغنايم يوزع 100 شنطة رمضان (1)
مركز شرطة الغنايم يوزع 100 شنطة رمضان (1)
مركز شرطة الغنايم يوزع 100 شنطة رمضان (2)
مركز شرطة الغنايم يوزع 100 شنطة رمضان (3)
مركز شرطة الغنايم يوزع 100 شنطة رمضان (4)
مركز شرطة الغنايم يوزع 100 شنطة رمضان (5)
أسيوط - أسامة صديق:
وزع ضباط وأفراد مركز شرطة الغنايم بمحافظة أسيوط، اليوم الثلاثاء، 100 كرتونة مواد غذائية (شنطة رمضان) على الأسر ذات الدخل المحدود في نطاق المركز، وذلك بمشاركة النقيب محمد عطية رئيس مباحث المركز.
وجاء ذلك في ضوء تعليمات وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، ومدير أمن أسيوط اللواء عاطف قليعي،بضرورة المشاركة المجتمعية بين الشرطة والمواطنين، استعدادًا لشهر رمضان الكريم.
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