بالصور.. "شرطة الغنايم" توزع "شنطة رمضان" على مواطني أسيوط

أسيوط - أسامة صديق:​

وزع ضباط وأفراد مركز شرطة الغنايم بمحافظة أسيوط​، اليوم الثلاثاء، 100 كرتونة مواد غذائية (شنطة رمضان) على الأسر ذات الدخل المحدود في نطاق المركز، وذلك بمشاركة النقيب محمد عطية رئيس مباحث المركز.

​وجاء ذلك في ضوء تعليمات وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار​،​ ومدير أمن أسيوط اللواء عاطف قليعي​،​بضرورة المشاركة المجتمعية بين الشرطة والمواطنين، استعدادًا لشهر رمضان الكريم.​