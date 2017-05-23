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السفير المصري بموسكو: مصر وروسيا تبحثان الملفين السوري والليبي في القاهرة

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السفير المصري بموسكو: مصر وروسيا تبحثان الملفين السوري والليبي في القاهرة السفير المصري بموسكو: مصر وروسيا تبحثان الملفين السوري والليبي في القاهرة

مصراوي Masrawy

السفير المصري لدى روسيا محمد البدري

موسكو - (أ ش أ):

صرح السفير المصري لدى روسيا، محمد البدري، بأن وزرأء الدفاع والخارجية في وروسيا الذين سيجتمعون في القاهرة بصيغة "2 + 2" يعتزمون بحث الملفين السوري والليبي بالإضافة إلى التسوية الفلسطينية الإسرائيلية.

وقال البدري، اليوم الثلاثاء لوكالة "سبوتنيك" أنه سيتم مناقشة "قضايا التعاون الثنائي والوضع الإقليمي، وكذلك الوضع في ليبيا وسوريا والشرق الأوسط، بالإضافة إلى ذلك، قضايا استئناف عملية السلام بين إسرائيل وفلسطين".

وكان نائب وزير الخارجية الروسية، ميخائيل بوجدانوف، قد أعلن في وقت سابق أن لقاء وزراء خارجية ودفاع روسيا ومصر بصيغة "2+2" يعقد مطلع الأسبوع القادم في القاهرة.

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