التعادل السلبي يحسم مباراة الزمالك وأهلي طرابلس بدوري الأبطال

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انتهت مواجهة الزمالك وأهلي طرابلس الليبي، بالتعادل السلبي، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الثلاثاء، على ملعب الطيب المهيري، في إطار مباريات المجموعة الثانية من دوري أبطال إفريقيا.

شهدت المباراة العديد من الفرص لكلا الفريقين لكن دون أي نتيجة إيجابية، ليخرج اللقاء سلبيًا.

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وبهذا التعادل يحصل كل فريق على نقطة ليصل رصيد الزمالك إلى 4 نقاط محتلًا المركز الأول مؤقتًا، فيما يحصل أهلي طرابلس على أولى نقاطه في المسابقة ويحتل المركز الثالث في مجموعته.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق اتحاد الجزائر يوم 2 يونيو من الشهر المقبل، على ملعب برج العرب بالأسكندرية.