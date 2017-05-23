أخبار عاجلة

بالفيديو || خالد الجندي لفنان مشهور: «المجاهر بالمعصية لا يستحق الشفقة» -
بالفيديو || لميس الحديدي تنتقد «أهلا رمضان» بلفظ خارج على الهواء -
استشاري مخ وأعصاب يكشف كيف أصيب "طفل أكتوبر" بطلقة مجهولة.. ويحذر من إطلاق المقذوفات لأعلي -
بالفيديو || السيسي ينفعل على نائب طالبه بتأجيل زيادة أسعار الكهرباء: انت مين؟ .. ادرسوا المواضيع كويس وبعدين اتكلموا -
بالصور || «تميم اتفضح وخاف» هاشتاج يتصدر تويتر بعد تصريحات أمير قطر -
هجمة إلكترونية تضرب قطر في أميرها.. وتُحرج خارجيتها -
مدرب أهلي طرابلس: لعبنا مباراة كبيرة أمام نادي الزمالك -
فيديو| شادي الغزالي حرب: خالد علي صداع في رأس النظام -
فيديو| حقوقي: اتهام خالد علي بارتكاب فعل فاضح يمنعه من «الرئاسة» -
محافظ قنا: إزالة 733 حالة تعدٍ علي أراضي أملاك الدولة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

محمود طاهر يهنئ جهاز ولاعبي الأهلي بعد عبور القطن

Google+ Print
محمود طاهر يهنئ جهاز ولاعبي الأهلي بعد عبور القطن محمود طاهر يهنئ جهاز ولاعبي الأهلي بعد عبور القطن

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قدم المهندس محمود طاهر، رئيس النادي الأهلي، تهانيه للجهاز الفني ولاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بعد الفوز على القطن الكاميروني بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بمدينة جاروا الكاميرونية، ضمن الجولة الثانية بدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا، مشيرًا إلى أن الفريق تغلّب على كافة الظروف الصعبة التي واجهته في الكاميرون.

وقال المهندس محمود طاهر إن الجهاز الفني واللاعبين قدّموا أداءً أكثر من رائع، وظهروا بمستوى مميز خلال مباراة القطن، رغم الصعوبات التي واجهت الفريق من ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة وسوء أرضية الملعب، لافتًا إلى أن ما قدمه الأهلي هو المعتاد دائمًا من الفريق الأكبر والأفضل في القارة الأفريقية.

وأضاف رئيس الأهلي أن فريق الكرة يعدُّ الأفضل في أفريقيا، وقادر على الفوز بلقب دوري الأبطال، ودائمًا روح الأهلي تظهر في الأوقات الصعبة، موضحًا أن اللاعبين نجحوا سريعًا في تجاوز التعادل أمام زاناكو في الجولة الأولى، وتحقيق فوزٍ وبأداء أكثر من رائع على القطن في الكاميرون، والتأكيد على أن الأهلي متمسك بقوة في المنافسة على استعادة لقبه الأفريقي، لإسعاد الجماهير.

شاهد أيضا

وأشار المهندس محمود طاهر إلى أنه أجرى اتصالًا هاتفيا بمحمد جمال هليّـل عضو مجلس الإدارة ورئيس بعثة الفريق في الكاميرون، وحسام البدري المدير الفني، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة، لتهنئتهم على الفوز ونقل تحياته إلى الجهاز الفني واللاعبين.

وأوضح رئيس الأهلي أن الفريق سيركّز في الفترة الحالية على حسم لقب الدوري الممتاز خلال مباراة المقاصة، المقرر له 29 من مايو الجاري، ثم يغلق الفريق بعد ذلك صفحة الدوري، ويبدأ التركيز في لقاء الوداد المغربي بالجولة الثالثة من دور المجموعات الأفريقي، مؤكدًا في نهاية تصريحاته على أن الأهلي قدره دائمًا المنافسة على كل البطولات التي يشارك بها دون راحة أو هدنة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تعرف علي الزيادة فى المصروفات الدراسية للمدارس الخاصة والدولية للعام الدراسى الجديد 2017-2018

تعرف علي الزيادة فى المصروفات الدراسية للمدارس الخاصة والدولية للعام الدراسى الجديد 2017-2018

قطر تتراجع عن سحب سفيرها من مصر ودول خليجية

قطر تتراجع عن سحب سفيرها من مصر ودول خليجية

فيديو| أيمن شبانة: البشير أراد الخروج من أزماته الداخلية بافتعال أزمة مع مصر

فيديو| أيمن شبانة: البشير أراد الخروج من أزماته الداخلية بافتعال أزمة مع مصر

قطر تنفي سحب سفرائها من مصر والسعودية والكويت والبحرين والإمارات

قطر تنفي سحب سفرائها من مصر والسعودية والكويت والبحرين والإمارات