محامي خالد علي: يسعون لتشويهه بعد دعم جهات ترشحه للرئاسة

التحرير

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​قال أحمد فوزي، محامي خالد علي، وكيل مؤسسي حزب العيش والحرية ومرشح الرئاسة السابق، إنه تم احتجاز "علي" في حجز انفرادي بالقسم، بعيدًا عن المتهمين المسجلين جنائيًا، كما سمحت قوات الأمن بإدخال الطعام له، في معاملة جيدة منهم، دون أن يسمحوا بتبادل الحديث معه.

وأوضح "فوزي"، في تصريحات لـ"التحرير"، أنه من المقرر نقل "علي" إلى مقر خبراء الأدلة الجنائية، لفحص الصور والفيديو المنسوبين له، والتأكد من أنه بشخصه من ظهر فيهما، والتأكد من صحة كليهما من عدمه، ليتم عرض النتائج على النيابة، واستكمال التحقيق معه، ومواجهته بما انتهى إليه الخبراء.

وأكد أن اتهام موكله غرضه إهانته وتشويه صورته، وإظهاره كمتهم يواجه التحقيق، وينقل في سيارة شرطة، بعدما أعلنت قوى سياسية دعمها له كمرشح مستقبلي لرئاسة الجمهورية، مبديًا استغرابه من احتجازه في بلاغ الفعل الفاضح، قائلًا إن في هذا النوع من الاتهامات، لا يتم حبس المتهم في طور التحقيقات.

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كان الدكتور سمير صبري، المحامي بالنقض والدستورية العليا، تقدم ببلاغ عاجل للنائب العام ضد "علي"، متهمًا إياه بارتكاب جريمة الفعل العلني الفاضح عقِب إصدار حكم المحكمة الإدارية العليا، بمصرية جزيرتي تيران وصنافير.

وقررت النيابة العامة حجز "علي" داخل قسم شرطة الدقي، 24 ساعة؛ لحين ورود التحريات وفحص الصور في البلاغ سالف الذكر، بما تم توصيفه على أنه فعل علني فاضح.