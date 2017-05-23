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وزير الآثار: نقل 4000 قطع أثرية إلى المتحف الكبير

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وزير الآثار: نقل 4000 قطع أثرية إلى المتحف الكبير وزير الآثار: نقل 4000 قطع أثرية إلى المتحف الكبير

مصراوي Masrawy

خالد العناني وزير الآثار

كتبت – نسمة فرج:

قال الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، إن نقل السرير الجنائزي والعجلة الحربية الخاصة بالملك توت عنخ آمون من المتحف المصري إلى المتحف الكبير، يأتي تمهيدًا افتتاحه جزئيًا في 2018.

وأضاف العناني في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، أنه تم نقل حوالي 4000 قطعة أثرية حتى الآن من المتحف المصري إلى المتحف الكبير ومعظمها آثار من الحجم الصغيرة.

وأوضح وزير الآثار أن عملية النقل تمت بالطرق العلمية الحديثة، مشيرًا إلى أن سيارات النقل كانت تسير بسرعة 20 كيلو في الساعة، كما أن الفترة القادمة ستشهد نقل قطع أثرية من المتحف المصري إلى المتحف الكبير خاصة بالملك توت عنخ آمون.

وكان السرير والعجلة معروضين بالمتحف المصري بالتحرير منذ اكتشافهما داخل مقبرة الملك توت عنخ آمون عام ١٩٢٢ بوادي الملوك بالبر الغربي بالأقصر.

وفي إطار أعمال نقل الأثاث الجنائزي الخاص بالفرعون الذهبي إلى المتحف المصري الكبير المقرر افتتاحه جزئيا في عام ٢٠١٨ قام فريق عمل مصري ياباني برئاسة عيسي زيدان، و د. حسين كمال مدير عام الشئون الفنية، بأعمال الترميم الأولى للسرير الجنائزي والعجلة الحربية وتغليفهما بالمتحف المصري بالتحرير.

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مصراوي Masrawy

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