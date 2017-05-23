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البرادعي يطالب بـ"ثورة فكرية" لمنع الربط بين الإسلام والعنف

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البرادعي يطالب بـ"ثورة فكرية" لمنع الربط بين الإسلام والعنف البرادعي يطالب بـ"ثورة فكرية" لمنع الربط بين الإسلام والعنف

مصراوي Masrawy

الدكتور محمد البرادعي

كتبت – سحر عزام:

علق الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية السابق، على التفجير الذي استهدف حفلًا غنائياً في مانشستر ببريطانيا وأسفر عن مصرع 22 وإصابة العشرات، مشيرًا لضرورة إحداث ثورة فكرية تطيح بأي تفسير يربط بين الإسلام والعنف.

وكتب البرادعي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الثلاثاء: "مهما كان حجم الظلم ومصدره، فإن قتل الأبرياء يعكس مشكلة جذرية فى فهم البعض للدين .لا بديل عن ثورة فكرية تطيح بأى تفسير يربط بين الإسلام والعنف".

وأعلنت السلطات البريطانية أن منفذ هجوم مانشستر هو سليمان العبيدي الذي يبلغ من العمر 22 عاما وهو من أصل ليبي، ومن سكان لندن وقد سافر من العاصمة البريطانية إلى مانشتسر بالقطار لتنفيذ هجومه الانتحاري.

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