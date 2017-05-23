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حظك اليوم برج الجدي الاربعاء 23/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الجدي الاربعاء 23/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الجدي الاربعاء 23/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الجدي

مهنياً: تتزوّد معلومات كثيرة، وتقوم بزيارات عمل لتبادل الآراء والأفكار مع من سبقوك في مجال عملك

عاطفياً: تشاطر الشريك أحلامه وأهدافه، وإذا كنت وحيداً فقد تباشر علاقة متينة وثابتة

صحياً: باشر كل ما طلبه منك الطبيب، واتبع إرشاداته بدقة، فلن تكون إلا راضياً ومرتاحاً

ابراج مكتوب

برج الجدي

تحتل مكانة مميزة بين رفقائك بل وربما تحقق نجاحا غير مسبوق في العمل. سيحاول الجميع الاستفادة منك والتعر ف على ما تقوم به لتحقق أحلامك فانصحهم واعرض عليهم بعض الأمثلة. اشرح لهم بعض الخطط التي تمكنهم من النجاح ولكن دون فخر أو كبرياء.

المصدر : ارب حظ

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رئيس قسم الأخبار

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