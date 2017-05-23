حظك اليوم برج العقرب الاربعاء 23/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

مهنياً: قد تسير في درب جديد وتتعرّف إلى أوساط لم تعهدها في السابق، وتكتشف ما يجعلك تتصرف بطريقة سريعة وتنكب على عمل جديد وتحقق إنجازاً مهماً



عاطفياً: تؤلمك طريقة انفصال الشريك عنك لأنه لم يبرر قراره بحجج منطقية مقنعة وكافية



صحياً: لا تتردد في عرض نفسك على طبيب نفساني إذا كنت تحت ضغط ماضٍ قاسٍ لا يفارق مخيلتك

ابراج مكتوب

أنت سعيد الحظ اليوم فربما تتخذ خطوة جديدة نحو هدفك ولذلك ستشعر بالسعادة على مدار اليوم. تشعر أن لديك قدرة عالية على التركيز ولذلك ربما تستغل هذا التركيز في إقناع بعض المعارضين لك بوجهة نظرك. استمتع بروح المغامرة اليوم من خلال الدخول في مشروعات جديدة لم تتطرق لها من قبل.

ابراج مكتوب

برج العقرب

أنت سعيد الحظ اليوم فربما تتخذ خطوة جديدة نحو هدفك ولذلك ستشعر بالسعادة على مدار اليوم. تشعر أن لديك قدرة عالية على التركيز ولذلك ربما تستغل هذا التركيز في إقناع بعض المعارضين لك بوجهة نظرك. استمتع بروح المغامرة اليوم من خلال الدخول في مشروعات جديدة لم تتطرق لها من قبل.

المصدر : ارب حظ

شبكةعيونالإخبارية

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