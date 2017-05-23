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حظك اليوم برج الميزان الاربعاء 23/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الميزان الاربعاء 23/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الميزان الاربعاء 23/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الميزان

مهنياً: مصاعب وحسد وغيرة بانتظارك هي ضريبة النجاح والتفوّق، فلا تقلق منها

عاطفياً: تغضب على الشريك لأنّه لا يفهم عليك من النظرة الأولى، وتفصل بين تفكيرك وتفكيره مسافات

صحياً: بإقدامك على القيام بكل ما من شأنه إفادتك صحياً تكون قد فتحت صفحة جديدة في حياتك

ابراج مكتوب

برج الميزان

لا تفكر في الأمور بسلبية وإلا ستكون سببا قويا في ضياع فرص عظيمة منك. الوقت من ذهب فاستغله في إنجاز بعض الأعمال لتنال إعجاب من حولك في العمل. عليك أن تكون متفائلا فستدنو من أحلامك وطموحاتك فاجتهد وكن إيجابيا وستحقق ما تريد.

المصدر : ارب حظ

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رئيس قسم الأخبار

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