نقل دولفين "مظلوم" إلى معهد بحوث الأحياء المائية للدراسة (صور)

الإسكندرية - محمد عامر:

كلف محافظ الإسكندرية، الدكتور محمد سلطان، بنقل دولفين نافق، تم انتشاله اليوم الثلاثاء من شاطئ سان ستيفانو، إلى معهد بحوث الأحياء المائية للكشف عن أسباب نفوقه، كما أمر بإخطار جهاز شؤون البيئة والمسؤولين عن الشواطئ ومعهد بحوث الأحياء المائية بهذا الشأن.

وقال سلطان، في بيان صحفي اليوم، إن معهد دراسات الأحياء المائية سيُجري دراسة علمية حول أسباب هجرة الدلافين، واكتشاف إذا ما كانت أسباب نفوقها هي تقلبات الطقس والتغيرات المناخية أم العوامل البيئية، وماهية سلوكيات الدلافين بالمناطق التي تتواجد بها، ودراسة التغييرات والسلوكيات التي طرأت عليها.

وفيما أشار إلى الدولفين النافق باعتباره الحالة الأولى من نوعها المسجلة في الثغر، أوضح أن طول الدولفين يبلغ 2.5 متر.

وكان المحافظ أمر بانتشال الدولفين النافق بعد أن عثر عليه مواطنون بشاطئ سان استيفانو.​