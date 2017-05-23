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مؤمن زكريا: الفوز على القطن دفعة قوية قبل مواجهة المقاصة والوداد

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مؤمن زكريا: الفوز على القطن دفعة قوية قبل مواجهة المقاصة والوداد مؤمن زكريا: الفوز على القطن دفعة قوية قبل مواجهة المقاصة والوداد

التحرير

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أبدي مؤمن زكريا لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته بالفوز الذي حققه فريقه، على القطن بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري رابطة أبطال إفريقيا.

وشدد زكريا على أهمية الفوز الذي حققه الأهلي في هذا التوقيت من منافسات المجموعة، وأنه سيكون مؤثرًا للغاية في صراع الصدارة التي يرغب الأهلي في حسمها لصالحه.

وشدد لاعب وسط الأهلي على أن فريقه حسم المباراة على حساب خصم قوي للغاية، ولديه القدرة على الأداء بشكل مميز على ملعبه، ولكن الأهلي كان الأقوي والأكثر فاعلية في لقاء اليوم.

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وأشار زكريا إلى أن ما زاد من صعوبة لقاء اليوم هو الظروف المناخية الصعبة وأرضية الملعب، ولكن خبرات لاعبي الأهلي في التعامل مع مثل هذه الظروف كان العنصر الحاسم.

وأضاف لاعب وسط الأهلي، أنه نفذ كل تعليمات المدير الفني للفريق حسام البدري على مدار شوطي اللقاء، مشيدًا بإصراره وزملائه جميعًا في تحقيق الفوز والثلاث نقاط.

وأختتم زكريا: "الفوز سيمنح اللاعبين دفعة قوية للغاية قبل مواجهة المقاصة في الدوري بالمباراة الحاسمة وكذلك مباراة الوداد المغربي في دور المجموعات".

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التحرير

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