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طبيب الأهلي يوضح تفاصيل إصابة عبد الله السعيد

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طبيب الأهلي يوضح تفاصيل إصابة عبد الله السعيد طبيب الأهلي يوضح تفاصيل إصابة عبد الله السعيد

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كتب: أحمد شحاتة و أحمد سعيد

قال خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن عبد الله السعيد، لاعب وسط الفريق، يعاني من شد في العضلة الخلفية، مما اضطر الجهاز الفني لاستبداله وعدم استكمال مباراة القطن الكاميروني.

وأضاف طبيب الأهلي، أن اللاعب سيخضع لفحص طبي، وعمل الأشعة، في المران الصباحي، يوم الخميس المقبل.

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وتغلب النادي الأهلي على مضيفة فريق القطن الكاميروني، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الثلاثاء، على ملعب رومدا ادجيا، في إطار الجولة الثانية من دور الـ16 لدوري أبطال أفريقيا.

سجل جونيور أجاي هدف التقدم للمارد الأحمر في الدقيقة الـ12 من بداية المباراة، وفي الدقيقة الـ14 أضاف مؤمن زكريا الهدف الثاني للأهلي.

بهذه النتيجة، يتصدر الأهلي ترتيب المجوعة الرابعة برصيد 4 نقاط، بينما يتذيل نادي القطن ترتيب المجموعة برصيد خالٍ من النقاط.

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التحرير

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