حظك اليوم برج السرطان الاربعاء 23/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

مهنياً: تواضع فهذا يقرب الآخرين منك أكثر، وقد تكثر الواجبات المهنية فلا تجد الوقت الكافي لإنجازها



عاطفياً: تفيض حيوية وثقة زائدة بالنفس، ما ينعكس إيجاباً على الصعيد والعاطفي، وتخطط مع الشريك لمشروع مهم



صحياً: فكّر ملياً في وضعك الصحي المتقلب، واختر العلاج المناسب بأسرع ما يمكن

ابراج مكتوب

تشعر بالتوتر والقلق على مدار الأيام الماضية ومن المؤسف أن هذا التوتر سيتستمر الأيام المقبلة أيضا. عليك أن تتوخى الحذر فربما تصل إلى حالة سيئة اليوم بسب عصبيتك وانفعالك. حاول أن تحل مشاكلك ولا تخاف من الفشل. ربما تكون مترددا في اتخاذ خطوة ما ولكن الخوف من الفشل ليس حلا.

المصدر : ارب حظ

شبكةعيونالإخبارية

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